Linh thiêng Lễ khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc

Tối 12/10 (tức 21/8 âm lịch), tại đền Kiếp Bạc thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng đã diễn ra Lễ khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc, một nghi lễ tâm linh nổi tiếng ở đền Kiếp Bạc.

Nghi lễ diễn ra ngay sau Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025, thu hút đông nhân dân, du khách tham dự.

Đền Kiếp Bạc thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, một thiên tài quân sự, anh hùng dân tộc, được vua Trần phong là Quốc công tiết chế và được nhân dân tôn thờ là Cửu Thiên Vũ Đế.

Trong tâm thức của người dân Việt Nam, Đức Thánh Trần luôn hiển linh cứu giúp chúng sinh. Ngài có đủ quyền năng cứu nhân độ thế, có khả năng diệt trừ tà ma. Người dân tin rằng dù ở đâu Ngài cũng độ trì cho muôn dân.

Đã thành truyền thống, mỗi dịp tháng 8 giỗ Cha, nhân dân khắp nơi trở về đền Kiếp Bạc để tưởng niệm ngày mất của Đức Thánh Trần và mong xin được phù ấn của Ngài. Qua đó, thể hiện niềm tôn kính với Đức Thánh Trần và khát vọng được sống mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.

Hơn 700 năm qua, đền Kiếp Bạc luôn là nơi linh thiêng bậc nhất. Bởi vậy, vào mỗi dịp tháng 8 giỗ Cha, người dân cả nước lại về Kiếp Bạc mong xin được phù ấn của Đức Thánh với mong muốn được Ngài phù hộ.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng phát ấn cho nhân dân. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Đền Kiếp Bạc hiện nay còn lưu giữ 4 phù ấn của Đức Thánh Trần gồm: Trần Triều Hưng Đạo Vương chi ấn, Quốc Pháp Đại vương, Vạn Dược linh phù và Phi Thiên Thần Kiếm linh phù. Trong đó, “Trần Triều Hưng Đạo Vương chi ấn” là ấn quan trọng nhất thể hiện quyền uy và sức mạnh mà Đức Thánh Trần ban cho.

Ấn thứ 2 là “Quốc Pháp Đại Vương” với ý nghĩa cầu Đức Thánh ban cho sức mạnh, uy quyền bắt mọi thế lực phải tuân theo những phép tắc, pháp luật.

Ấn thứ 3 là “Vạn dược linh phù” với ý nghĩa là phù ấn linh thiêng phù giúp mọi người trường sinh, sinh sôi, phát triển.

Ấn thứ 4 là “Phi thiên thần kiếm linh phù” với ý nghĩa cầu bình an, sát quỷ, trừ tà.

Trước lễ khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc, hàng vạn du khách và nhân dân địa phương đã tập trung về Đền Kiếp Bạc mong chờ đến thời khắc được ban ấn.

Theo Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc, theo lệ xưa, trước ngày đại kỵ của Đức Thánh, chính quyền sở tại cùng các cụ thủ từ làm lễ đóng ấn vào một tấm lụa màu vàng rồi làm lễ xin phép Ngài, sau đó ban phát cho du khách thập phương.

Từ năm 2006 đến nay, lễ khai ấn ban ấn được phục dựng thành công và hàng năm được tổ chức tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân.

Bắt đầu nghi lễ, các nhà sư và đại diện Ban Tổ chức Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 tổ chức dâng hương, hoa, vật phẩm, thực hiện khóa lễ cúng Đức Thánh Trần và khai ấn theo nghi thức truyền thống. Sau khi nghi lễ kết thúc, Ban Tổ chức lễ hội tiến hành phát ấn cho nhân dân và du khách.

Năm nay, Ban Tổ chức Lễ hội Mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 đã chuẩn bị 30.000 ấn để phát cho nhân dân. Lễ khai ấn và ban ấn đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, công tác an ninh trật tự được bảo đảm./.

