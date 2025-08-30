Loạt ngân hàng thương mại tặng thêm tiền cho khách hàng dịp 2/9

Ngay sau thông tin Nhà nước tặng quà 100.000 đồng/người cho toàn bộ người dân nhân dịp đón Tết Độc lập, nhiều ngân hàng cũng công bố các chương trình tặng quà hấp dẫn đi kèm.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) tiếp tục đồng hành và tri ân khách hàng bằng ưu đãi đặc biệt, tặng thêm 80.000 đồng vào tài khoản MSB.

Theo đó, với các khách hàng chưa có tài khoản MSB, chỉ với 5 phút mở tài khoản online theo hướng dẫn, người dân có thể dễ dàng liên kết tài khoản MSB với ứng dụng VNeID để nhận chính sách an sinh xã hội và ưu đãi đặc biệt từ MSB. Với các khách hàng có sẵn tài khoản MSB, ngân hàng gửi tặng 80.000 điểm M-Point (tương đương 80.000 đồng) khi liên kết tài khoản thành công.

Ngân hàng số Vikki của HDBank cũng triển khai chương trình “Mở tài khoản Vikki An sinh - Nhận quà mừng Quốc khánh.” Bên cạnh quà tặng 100.000 đồng từ Chính phủ được chuyển qua ứng dụng VNeID, khách hàng mở mới tài khoản Vikki sẽ có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà đặc biệt từ 1 chỉ vàng đến 10 lượng vàng SJC với tổng giá trị quà tặng lên tới 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng số Vikki cũng dành tặng 1.100 điện thoại Samsung 5G cho các hộ nghèo, hộ khó khăn. Danh sách khách hàng nhận quà tặng vàng sẽ được công khai, liên tục từ 9 giờ ngày 30/8/2025 trên website và fanpage chính thức của Ngân hàng số Vikki.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) cũng công bố thông tin chương trình khuyến mãi tặng thêm 100 đồng khi liên kết tài khoản TPBank với tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, TPBank sẽ tặng ngay 100.000 đồng cho 2.980 khách hàng đầu tiên thực hiện liên kết thành công. Riêng với cán bộ nhân viên của TPBank, ngân hàng áp dụng ưu đãi cho 200 người đầu tiên tham gia chương trình. Chương trình được áp dụng trên phạm vi toàn quốc đến ngày 30/9.

Tiếp đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) cũng công bố chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mở mới tài khoản và liên kết với định danh điện tử VNeID trên ứng dụng ngân hàng số ACB ONE.

Cụ thể, mỗi khách hàng sẽ nhận 100.000 đồng từ Chính phủ và đến 350.000 đồng từ ACB. Chi tiết combo quà tặng gồm tặng ngay 50.000 đồng cho khách hàng mới khi mở tài khoản eKYC và liên kết VNeID thành công. Tặng đến 300.000 đồng cho tất cả khách hàng giao dịch trên ACB ONE khi đặt các dịch vụ du lịch và giải trí như vé xe: giảm 20% (tối đa 35.000 đồng) với mã ACBBUS35; giảm 30% (tối đa 100.000 đồng) với mã ACBHT100 cho chủ tài khoản khi đặt khách sạn; giảm 10% (tối đa 100.000 đồng) với mã ACBCB100 khi chủ thẻ đặt du lịch trọn gói; giảm 20% (tối đa 50.000 đồng) với mã ACBVC50 khi khách đặt vé vui chơi./.

