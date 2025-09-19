Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam tự tin ứng phó với mọi tình huống

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tổ chức khóa huấn luyện tiền triển khai với các tình huống khẩn cấp nhằm củng cố chuyên môn y khoa, rèn sự bình tĩnh, khả năng phối hợp đồng đội ứng phó mọi tình huống.

Khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cán bộ, chiến sỹ mũ nồi xanh Việt Nam có thể đối mặt với những tình huống khó lường từ thiên tai, dịch bệnh đến các mối nguy an ninh tiềm ẩn.

Để đảm bảo sẵn sàng, chủ động thích ứng với mọi khó khăn, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 vừa trải qua khóa huấn luyện tiền triển khai với các tình huống khẩn cấp sát thực tiễn như cấp cứu thương vong hàng loạt, vận chuyển y tế đường không, phối hợp cùng Chữ thập đỏ và các lực lượng nhân đạo quốc tế.

Những bài tập khẩn trương, cường độ cao không chỉ củng cố chuyên môn y khoa, mà còn rèn sự bình tĩnh, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội.

Không chỉ y tế, Đội Công binh số 4 cũng huấn luyện các tình huống đặc thù như khắc phục sự cố cầu đường, mở tuyến khi mưa lũ, dựng bãi đỗ trực thăng khẩn cấp, triển khai trạm sửa chữa cơ động bảo đảm phương tiện cho lực lượng quốc tế.

Mỗi buổi huấn luyện khẩn trương là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm cao, để khi tới phái bộ, lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam có thể ngay lập tức bắt tay vào nhiệm vụ, tự tin ứng phó với mọi tình huống./.