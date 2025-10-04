Malaysia thông báo chính thức tham gia hiệp ước không gian quốc tế

Ngày 4/10, Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo (MOSTI) Malaysia cho biết nước này đã chính thức tham gia hiệp ước không gian quốc tế - Công ước Đăng ký vật thể phóng vào không gian vũ trụ (REG 1975), bằng việc nộp hồ sơ gia nhập lên Liên hợp quốc ngày 26/9.

Theo thông báo của MOSTI, Bộ trưởng Ngoại giao Mohamad Hasan đã trình hồ sơ này lên Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách pháp lý Elinor Jane Britt Hammarskjöld trong một buổi lễ chính thức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

MOSTI nhấn mạnh động thái này củng cố vị thế của Malaysia với tư cách là bên có trách nhiệm trong lĩnh vực không gian vũ trụ ở cấp độ quốc tế.

Bộ này cũng cho biết bước đi này còn thể hiện cam kết vững chắc của Malaysia đối với quản trị không gian toàn cầu, đặc biệt trong việc đăng ký các vật thể không gian, an toàn vận hành vệ tinh và đảm bảo tính minh bạch trong việc thăm dò và sử dụng không gian vì mục đích hòa bình.

MOSTI khẳng định việc Malaysia gia nhập Công ước REG 1975 là cột mốc quan trọng, không chỉ bổ sung cho nỗ lực liên tục của quốc gia này nhằm tuân thủ khuôn khổ pháp lý quốc tế do Liên hợp quốc giám sát, mà còn củng cố khát vọng quốc gia bằng cách tạo nền tảng vững chắc hơn cho sự phát triển của ngành theo Đạo luật Ủy ban vũ trụ Malaysia năm 2022.

Điều này đặt Malaysia vào con đường vững chắc hơn để củng cố vị thế là quốc gia chủ động và có trách nhiệm, phù hợp với các mục tiêu của Chính sách Vũ trụ quốc gia năm 2030 và hệ sinh thái kinh tế vũ trụ đang phát triển nhanh chóng.

Theo MOSTI, việc gia nhập công ước sẽ mang lại giá trị đáng kể cho nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp vệ tinh, tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế và mở ra những hướng đi mới cho hợp tác trong nghiên cứu và đổi mới công nghệ vũ trụ.

MOSTI cũng khẳng định Malaysia sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong các diễn đàn quốc tế về không gian vũ trụ và sẽ hợp tác với cộng đồng toàn cầu để đảm bảo rằng vũ trụ được sử dụng một cách hòa bình, an toàn và bền vững vì lợi ích của tất cả mọi người./.

Malaysia ký 2 hiệp định không gian quốc tế nhằm bảo vệ chủ quyền Việc Malaysia trở thành thành viên của Ủy ban LHQ về sử dụng hòa bình ngoài không gian (UN Copuos) từ năm 1994 cho thấy cam kết của nước này trong việc thực hiện các trách nhiệm trong lĩnh vực vũ trụ.