MB nhận giải Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với bộ giải pháp công nghệ tiên phong

Ngày 08/10, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam cùng Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2025.

Tại sự kiện, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) được vinh danh với bộ ba giải pháp công nghệ đột phá, gồm ứng dụng AI bảo vệ giao dịch khách hàng trên ứng dụng MB (App Protection), giải pháp tự động hóa toàn trình sản phẩm tín chấp dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ và ứng dụng công nghệ cùng dữ liệu để tự động hóa hoàn toàn luồng tái cấp hạn mức tín dụng cho phân khúc doanh nghiệp siêu nhỏ siêu nhỏ.

Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo bảo vệ giao dịch trên ứng dụng MB thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hơn 35 triệu khách hàng. Hệ thống AI được tích hợp sâu vào ứng dụng, có khả năng phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, tấn công mạng và các mối đe dọa bảo mật theo thời gian thực, góp phần nâng cao trải nghiệm và niềm tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Hai giải pháp tự động hóa dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc số hóa toàn diện quy trình tín dụng. Việc tự động hóa từ khâu đăng ký, thẩm định đến phê duyệt và giải ngân giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý, giảm thiểu thủ tục giấy tờ và nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp nhỏ.

Đặc biệt, giải pháp tái cấp hạn mức tín dụng tự động dựa trên phân tích dữ liệu và hành vi giao dịch, cho phép khách hàng được gia hạn hạn mức nhanh chóng mà không cần thủ tục phức tạp.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ. Vietnam Digital Awards đã trở thành một trong những chương trình uy tín hàng đầu, ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực tiên phong trong chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Bộ giải pháp App Protection trên App MBBank được thiết kế như một lớp bảo vệ tiên tiến trong hệ thống an ninh ngân hàng, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

Vietnam Digital Awards 2025 - mùa giải thứ tám diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia - đã mang một dấu ấn đặc biệt.

“Giải thưởng lần này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của MB trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp số và tập đoàn tài chính dẫn đầu, MB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong cuộc cách mạng chuyển đổi số của ngành ngân hàng Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Việt Nam số vững mạnh và thịnh vượng,” đại diện MB cho hay.

Sau sáu tháng phát động, Vietnam Digital Awards 2025 đã tiếp cận hơn 15.000 cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, tiếp nhận hơn 400 hồ sơ đề cử, con số cao nhất từ trước tới nay. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc và khách quan, 52 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong hành trình chuyển đổi số quốc gia đã được vinh danh./.

