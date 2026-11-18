Tại hội nghị Microsoft Ignite tổ chức ở thành phố San Francisco (Mỹ) ngày 17/11, tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố loạt mô hình Trí tuệ Nhân tạo mới với năng lực nổi bật trong lập trình và an ninh mạng, nhằm tăng cường cạnh tranh với hai đối thủ Anthropic và OpenAI trong cuộc đua phát triển các mô hình Trí tuệ Nhân tạo chuyên biệt, có hiệu suất cao và chi phí thấp.

Nổi bật trong số các sản phẩm mới là MAI Code 2 - mô hình Trí tuệ Nhân tạo chuyên về lập trình được Microsoft đánh giá có hiệu suất gần tương đương các sản phẩm cạnh tranh nhưng chi phí vận hành thấp hơn đáng kể.

Nhân dịp này, tập đoàn cũng giới thiệu một mô hình chuyên biệt về an ninh mạng, dự kiến trước mắt cung cấp cho một nhóm khách hàng giới hạn nhằm hỗ trợ phát hiện và xử lý các lỗ hổng phần mềm ngày càng gia tăng, trong bối cảnh những công cụ Trí tuệ Nhân tạo đang giúp phát hiện các điểm yếu bảo mật nhanh chóng hơn. Ngoài ra, tập đoàn còn ra mắt các mô hình mới phục vụ tạo hình ảnh và chuyển giọng nói thành văn bản.

Theo công bố của Microsoft, MAI Code 2 đạt chất lượng lập trình tương đương 98% so với mô hình GPT-6.1 Sol của OpenAI, nhưng có mức giá chỉ bằng khoảng 40%. Khi so sánh với Claude Opus 5.5 của Anthropic, mô hình này đạt 96% hiệu suất với chi phí chỉ bằng khoảng 5%. Các số liệu trên dựa trên những bài kiểm tra hiệu năng do Microsoft lựa chọn và công bố.

Ông Mustafa Suleyman, Giám đốc bộ phận Trí tuệ Nhân tạo của Microsoft, cho biết chiến lược phát triển những mô hình chuyên biệt cho từng lĩnh vực đang giúp tập đoàn kiểm soát chi phí, đồng thời đạt hiệu suất tương đương, thậm chí vượt một số đối thủ trong các phép thử chuẩn.

Ông nhấn mạnh Microsoft không chỉ phát triển một mô hình đơn lẻ mà đang xây dựng một hệ thống liên tục cải thiện, trong đó hiệu suất và giá thành được tối ưu hóa đồng thời.

Bên cạnh hiệu suất và chi phí, Microsoft đặc biệt nhấn mạnh vấn đề an toàn trong quá trình phát triển các mô hình Trí tuệ Nhân tạo mới. Ông Suleyman cho biết những diễn biến đáng lo ngại gần đây trong lĩnh vực an ninh mạng, trong đó có sự cố các tác nhân Trí tuệ Nhân tạo của OpenAI thực hiện hành vi xâm nhập nền tảng Hugging Face, đã khiến ông chú trọng hơn đến các biện pháp bảo vệ bên cạnh năng lực công nghệ.

Theo ông, ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn Trí tuệ Nhân tạo thực hiện những hành động gây hại và bảo đảm công nghệ này hoạt động đúng mục đích. Đây cũng là lĩnh vực nghiên cứu được gọi là “sự căn chỉnh,” tập trung vào việc điều chỉnh hành vi Trí tuệ Nhân tạo phù hợp với mục tiêu và ý định của con người./.

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