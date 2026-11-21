Ước tính trên dựa vào nghiên cứu tại 82 nước do Tổ chức Lao động Quốc tế công bố năm 2023. Ở nhiều nước, cha mẹ đã hết thời gian nghỉ chăm con theo luật nhưng trẻ vẫn chưa đủ tuổi được hưởng dịch vụ chăm sóc và giáo dục miễn phí. Có nơi gửi con trong giai đoạn này giúp cha mẹ, nhất là phụ nữ, có thêm cơ hội trở lại làm việc.

Trong nhóm trẻ còn 1 năm nữa mới đến tuổi vào lớp 1, tỷ lệ đi học trên toàn thế giới tăng từ 64% năm 2003 lên 75% năm 2024. Con số này tính cả những em vào tiểu học sớm. Khi đến tuổi vào lớp 1, chỉ 59% trẻ đã học mẫu giáo ít nhất 1 năm. Tỷ lệ này gần như không đổi kể từ năm 2015.

Theo báo cáo, thiệt hại kinh tế do thiếu đầu tư cho chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ ước tính tương đương trung bình 3% GDP trên toàn thế giới và có thể lên tới 7% GDP ở các nước thu nhập thấp.

Trong giai đoạn 2027-2030, các nước thu nhập thấp và trung bình thấp cần đầu tư bình quân 69 tỷ USD mỗi năm để đạt mục tiêu quốc gia về một năm học mẫu giáo cho trẻ, đồng thời bảo đảm chất lượng tối thiểu. Ngân sách các nước dự kiến chỉ đáp ứng khoảng một nửa nhu cầu, còn thiếu khoảng 35 tỷ USD mỗi năm.

Đến năm 2030, thế giới cần thêm khoảng 6 triệu giáo viên mẫu giáo. Tại các nước thu nhập thấp, chỉ 57% giáo viên mẫu giáo đáp ứng yêu cầu tối thiểu về đào tạo.

UNESCO kêu gọi các chính phủ bố trí kinh phí ổn định trong nhiều năm, tăng đầu tư cho trẻ dưới 3 tuổi, ưu tiên trẻ có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp chặt chẽ hơn giữa các ngành giáo dục, y tế và an sinh xã hội./.

WHO lần đầu duyệt thuốc điều trị sốt rét dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Loại thuốc được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt là artemether-lumefantrine - một dạng phối hợp thuốc chống sốt rét, nay đã được bào chế phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.