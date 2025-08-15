Một chiếc tiêm kích Su-30SM của Nga có thể đã rơi gần Đảo Rắn

Thế giới

Hải quân Ukraine ngày 14/8 dẫn nguồn thông tin vô tuyến của đối phương bị chặn cho biết một tiêm kích Su-30SM của Nga có thể đã rơi gần Đảo Rắn vì nguyên nhân chưa xác định.

Mảnh vỡ máy bay được phát hiện trên mặt biển, trong khi lực lượng Nga tiến hành tìm kiếm cứu nạn nhưng chưa tìm thấy phi công.

Trước đó, hôm 4/8, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công sân bay Saky ở Crimea do Nga chiếm đóng, phá hủy 1 tiêm kích Su-30SM và làm hư hại 4 chiếc khác. Theo SBU, mỗi chiếc Su-30SM có giá từ 35 đến 50 triệu USD.

Trước đó, vào tháng 5, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR) ngày 3/5 tuyên bố các lực lượng của nước này đã bắn rơi 1 chiến đấu cơ Su-30 của Nga bằng tên lửa phóng từ xuồng không người lái trên biển.

Theo GUR, đây là chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên trên thế giới bị xuồng không người lái bắn hạ.

Tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội của GUR cho biết chiếc Su-30 đã bị một đơn vị tình báo quân sự có tên là Nhóm 13 bắn hạ hôm 2/5 trên vùng biển gần Novorossiysk, thành phố cảng quan trọng của Nga bên bờ Biển Đen./.

