Mùa vàng Thông Nguyên - Bản giao hòa giữa sắc màu văn hóa và thiên nhiên

Tháng Chín, khi những cơn gió thu se lạnh khẽ lùa qua những triền núi, xã Thông Nguyên (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) lại rộn ràng bước vào mùa vàng.

Từ trên cao nhìn xuống, những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp như những nấc thang dẫn lên trời, trải dài đến tận chân mây.

Trong nắng Thu dịu nhẹ, sắc vàng của lúa chín hòa cùng màu xanh thẳm của đại ngàn, dòng suối len lỏi giữa bản làng và tiếng nói cười rộn rã của đồng bào, tạo nên bức tranh tuyệt mỹ, vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.

Ruộng bậc thang Thông Nguyên là kết tinh của bao đời lao động, khéo léo của đồng bào các dân tộc nơi đây. Từ bàn tay cần cù, bà con biến những sườn núi dốc đứng thành những “bậc thang” trồng lúa độc đáo, vừa chống xói mòn đất, vừa tạo nên cảnh quan hiếm có.

Vào mùa lúa chín, cả vùng như được khoác tấm áo vàng óng ả, tựa bức tranh sống động mà thiên nhiên và con người cùng dệt nên.

Ruộng bậc thang uốn lượn quanh sườn núi, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và nên thơ. (Ảnh: Triệu Quyên/TTXVN phát)

Đây cũng là điểm nhấn du lịch hấp dẫn, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, niềm tự hào của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (cũ) nay là các xã Hoàng Su Phì, Thông Nguyên, Thàng Tín, Bản Máy, Nậm Dịch, Tân Tiến, Hồ Thầu và Pờ Ly Ngài của tỉnh Tuyên Quang.

Những năm gần đây, Thông Nguyên không chỉ là điểm đến cho những ai yêu thiên nhiên mà còn trở thành nơi du khách tìm đến để hòa mình vào đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao.

Ông Vũ Thế Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thông Nguyên chia sẻ: “Chúng tôi xác định du lịch phải gắn liền với gìn giữ bản sắc văn hóa. Tuần Văn hóa - Du lịch năm nay là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thông Nguyên, đưa cảnh sắc mùa vàng và những nét văn hóa độc đáo của bà con đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.”

Mùa vàng năm nay, Thông Nguyên sôi động hơn bao giờ hết với Tuần lễ Văn hóa - Du lịch 2025 diễn ra trong hai ngày 13-14/9, với chủ đề “Mùa vàng rực rỡ - Hẹn hò với non cao.”

Ruộng bậc thang ở Thông Nguyên trong nắng thu. (Ảnh: Triệu Quyên/TTXVN phát)

Đây là hoạt động điểm nhấn, quy tụ nhiều chương trình đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch của vùng đất này.

Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là đêm giao lưu nghệ thuật tối 13/9 tại sân vận động xã Thông Nguyên, nơi du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục múa, hát mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, màn giao lưu nhảy lửa độc đáo của người Dao đỏ và người Pà Thẻn hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc, ấn tượng khó quên.

Cùng với đó là không gian văn hóa-ẩm thực với các sản vật núi rừng, món ăn truyền thống và sản phẩm thủ công tinh xảo do chính đồng bào chế tác. Tại đây, du khách không chỉ được thưởng thức hương vị vùng cao mà còn có thể chọn mua những món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn văn hóa.

Ruộng bậc thang ở Thông Nguyên (Tuyên Quang) uốn lượn quanh sườn núi, tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và nên thơ. (Ảnh: Triệu Quyên/TTXVN phát)

Không dừng lại ở đó, chương trình còn có hoạt động trải nghiệm tại Làng du lịch cộng đồng Nậm Hồng như bắt cá trên ruộng bậc thang, làm giấy dó, leo núi, đốt lửa trại, cùng nhau múa hát bên ánh lửa bập bùng.

Đặc biệt, từ ngày 10-30/9, hoạt động bay dù lượn ngắm mùa vàng sẽ mang đến cho du khách góc nhìn mới lạ, chiêm ngưỡng toàn cảnh ruộng bậc thang vàng óng trải dài dưới chân mình.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, du khách đến từ Hà Nội, hào hứng chia sẻ, chị đã từng đến nhiều nơi có ruộng bậc thang nhưng Thông Nguyên mang đến cảm giác rất khác vừa hoang sơ, vừa đậm đà bản sắc.

Chị mong chờ được tham gia đêm nhảy lửa và tận mắt ngắm nhìn mùa vàng từ trên dù lượn, đó sẽ là trải nghiệm khó quên trong đời.

Không chỉ thu hút du khách, Tuần Văn hóa - Du lịch còn là dịp để đồng bào các dân tộc thể hiện niềm tự hào về văn hóa truyền thống.

Bà Triệu Thị Mỷ, người dân thôn Nậm Hồng bày tỏ, cả gia đình chị đều tham gia chuẩn bị cho lễ hội. Chị gói bánh, nấu xôi, làm đồ thủ công phục vụ du khách. Vui nhất là khi thấy sản phẩm của người dân được khách yêu thích, mua về làm quà. Nhờ du lịch mà bà con có thêm thu nhập, cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Làng du lịch cộng đồng Nậm Hồng, xã Thông Nguyên (Tuyên Quang) nằm giữa những thửa ruộng bậc thang, tạo thành điểm nhấn độc đáo thu hút du khách. (Ảnh: Triệu Quyên/TTXVN phát)

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch còn có các giải thi đấu thể thao truyền thống như, kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, bóng chuyền... cùng nhiều hoạt động tại các thôn bản, tạo nên không khí náo nhiệt, gắn kết cộng đồng.

Mùa vàng Thông Nguyên không chỉ mang đến cảnh sắc tuyệt đẹp mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch bền vững cho người dân nơi đây. Với sự chuẩn bị chu đáo và tình cảm nồng hậu của đồng bào, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Thông Nguyên 2025 hứa hẹn là hành trình đầy cảm xúc, để mỗi du khách khi đến đều mang về những ký ức vàng rực rỡ về thiên nhiên và con người vùng cao./.

