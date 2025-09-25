Mỹ: Nhà Trắng lên kế hoạch sa thải hàng loạt trước nguy cơ chính phủ đóng cửa

Nhà Trắng ngày 24/9 ra văn bản yêu cầu các cơ quan liên bang chuẩn bị kế hoạch sa thải hàng loạt trong trường hợp Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa vào tuần tới, thay vì chỉ tạm thời cho nhân viên nghỉ việc không lương như các lần trước.

Văn bản do Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) phát đi nêu rõ các cơ quan cần xác định những chương trình, dự án sẽ bị ảnh hưởng nếu Quốc hội không thông qua ngân sách trước ngày 1/10, đồng thời phải lập kế hoạch cắt giảm nhân sự và thông báo cho người lao động, kể cả những vị trí vốn được loại trừ hoặc chỉ tạm hoãn công việc khi thiếu kinh phí.

Động thái này làm dấy lên câu hỏi liệu Nhà Trắng có đang tận dụng bối cảnh để thúc đẩy kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm bộ máy liên bang, hay chỉ là chiến thuật gây sức ép trong đàm phán ngân sách với phe Dân chủ.

Ông Trump trước đó đã hủy cuộc gặp với các lãnh đạo Dân chủ tại Quốc hội, khiến nguy cơ chính phủ một phần phải đóng cửa từ tuần sau gia tăng.

Ngay khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã khởi động chiến dịch tinh gọn bộ máy liên bang với 2,4 triệu người.

Theo Giám đốc Văn phòng Nhân sự Liên bang Scott Kupor, đến cuối năm 2025 sẽ có khoảng 300.000 nhân viên rời biên chế, trong đó 154.000 người đã nhận gói hỗ trợ nghỉ việc và dự kiến chính thức rời khỏi hệ thống ngày 30/9 - trùng thời điểm kết thúc tài khóa và hạn chót để đạt thỏa thuận ngân sách./.

Mỹ: Gần 10.000 nhân viên chính phủ mất việc trong chiến dịch tinh gọn bộ máy Hơn 9.500 nhân viên bị sa thải trong nhiều lĩnh vực trong bối cảnh Tổng thống Trump và cố vấn Elon Musk khởi xướng chiến dịch cắt giảm bộ máy hành chính trong chính phủ liên bang.