Ngày 18/11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Caracas của Venezuela và công bố thỏa thuận khôi phục quan hệ đối tác quân sự giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ tới Venezuela kể từ khi Tổng thống Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ hồi tháng 1/2026.

Phát biểu tại Caracas, Bộ trưởng Hegseth cho biết thỏa thuận cho phép hai bên nối lại hợp tác thông qua huấn luyện chung, chia sẻ thông tin tình báo, cung cấp trang thiết bị và nâng cao năng lực quốc phòng.

Washington cũng cam kết phối hợp với Caracas triệt phá các tổ chức buôn bán ma túy và cải cách lĩnh vực an ninh, quốc phòng Venezuela.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez hoan nghênh việc nối lại quan hệ hợp tác kỹ thuật-quân sự với Mỹ sau nhiều năm gián đoạn và chịu tác động của các lệnh trừng phạt.

Giới phân tích nhận định thỏa thuận đánh dấu bước chuyển đáng kể trong quan hệ vốn căng thẳng kéo dài giữa hai nước.

Trước đó, tháng 4/2005, cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez đã chấm dứt các chương trình hợp tác và trao đổi quân sự song phương với Mỹ, yêu cầu các huấn luyện viên quân sự Mỹ rời khỏi nước này./.

Mỹ khôi phục hoạt động Đại sứ quán tại Venezuela Đại biện lâm thời Mỹ tại Venezuela John M. Barrett cho biết cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ đã cung cấp đầy đủ dịch vụ cho công dân nước này và sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ lãnh sự.