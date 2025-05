Năm 2024, tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh là 98,7%

Thủ đô Hà Nội sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.