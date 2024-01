Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản

Đồng won của Hàn Quốc. (Ảnh: freepik.com/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) đã tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản trong phiên họp thứ tám liên tiếp do lo ngại về quá trình phục hồi kinh tế của Hàn Quốc vẫn còn yếu và các yếu tố rủi ro vẫn tiềm tàng.

Trong một quyết định được nhiều người mong đợi, Hội đồng Chính sách Tiền tệ của BoK trong phiên họp ngày 11/1 đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5%.

Đây là lần thứ tám liên tiếp BoK giữ vững lập trường sau các đợt đóng băng lãi suất vào tháng Hai, tháng Tư, tháng Năm, tháng Bảy, tháng Tám, tháng 10 và tháng 11 năm 2023.

Việc đóng băng lãi suất diễn ra sau khi BoK thực hiện 7 lần tăng lãi suất liên tiếp từ tháng 4/2022 đến tháng 1/2023.

Quyết định giữ nguyên lãi suất được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Hàn Quốc có dấu hiệu phục hồi về xuất khẩu nhưng chi tiêu tiêu dùng vẫn chậm chạp trong bối cảnh áp lực lạm phát giảm bớt.

Năm ngoái, nền kinh tế Hàn Quốc dự kiến đạt mức tăng trưởng 1,4% theo đúng như ước tính của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi đã chậm lại đáng kể so với mức tăng 2,6% của năm trước và mức tăng 4,1% vào năm 2021.

Trong năm nay, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc được dự báo sẽ phục hồi lên hơn 2% song nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang phải đối mặt với những trở ngại như sự sụt giảm trên thị trường bất động sản và nhu cầu trong nước yếu.

Xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm 2023 giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh hoạt động sản xuất chip chậm chạp cùng với những bất ổn kinh tế toàn cầu song trong tháng 12, xuất khẩu tính theo tháng đã tăng với mức 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái và giữ được đà tăng trong 3 tháng liên tiếp.

Các nhà hoạch định chính sách Hàn Quốc hy vọng vào việc giảm bớt lạm phát, mặc dù tốc độ giảm tốc dự kiến sẽ chậm hơn dự kiến. Hàn Quốc tiếp tục chịu áp lực lạm phát cao trong năm ngoái sau đợt lạm phát mạnh nhất trong nhiều thập kỷ vào năm 2022. Đến 12/2023, lạm phát đã giảm tháng thứ hai liên tiếp cho thấy áp lực giá đang giảm bớt.

Giá tiêu dùng, thước đo chính của lạm phát, đã tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2023, chậm lại so với mức tăng 5,1% vào năm 2022, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 2% của ngân hàng trung ương.

Trong tháng 12, giá tiêu dùng đã tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tháng thứ năm liên tiếp giá cả duy trì trên mức 3%, mặc dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại trong hai tháng liên tiếp.

BoK cũng đang đặc biệt chú ý đến nợ hộ gia đình ngày càng tăng, điều này có thể làm suy yếu thêm nhu cầu trong nước.

Các khoản vay hộ gia đình do các ngân hàng ở Hàn Quốc gia hạn đã tăng tháng thứ 9 liên tiếp trong tháng 12, dẫn đầu là các khoản cho vay thế chấp nhà tăng./.

