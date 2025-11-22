Ngành bảo hiểm khôi phục niềm tin và vị thế trong nền kinh tế

“Khôi phục niềm tin, tái định nghĩa bảo hiểm” (Rebuild Trust, Redefine Insurance) là chủ đề chính của Hội nghị Định phí Bảo hiểm Việt Nam 2025 (Vietnam Actuarial Conference - VAC 2025), ngày 21/11.

VAC 2025 được tổ chức nhằm mở ra một không gian đối thoại sâu rộng giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành, hướng tới những giải pháp thiết thực để củng cố niềm tin và nâng cao chuẩn mực thị trường. Đặc biệt, bối cảnh năm 2025 đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng của ngành bảo hiểm, trong đó một số quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã thay đổi, hướng đến đề cao tính minh bạch, rõ ràng trong quy trình, sản phẩm, cũng như đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tư vấn. Khách hàng cũng vì thế mà đặt niềm tin và kỳ vọng nhiều hơn vào các công ty bảo hiểm.

Sự kiện năm nay có có tham gia của hơn 400 chuyên gia đầu ngành, đại diện Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cùng lãnh đạo các doanh nghiệp bảo hiểm và các đối tác quốc tế.

Theo ban tổ chức, chủ đề “Khôi phục niềm tin, tái định nghĩa bảo hiểm” không chỉ dừng lại ở góc độ kỹ thuật mà nhấn mạnh vào giá trị cốt lõi - niềm tin của khách hàng và sự đổi mới toàn diện của ngành. Điều này khẳng định rằng bảo hiểm ngày nay không chỉ bảo vệ rủi ro, mà phải trở thành một phần thiết yếu trong hành trình chăm sóc sức khỏe, tài chính và an sinh của người dân. Từ việc tối ưu nội bộ, chiến lược phát triển cần chuyển mình sang kiến tạo một hệ sinh thái dịch vụ minh bạch, hiện đại và gần gũi hơn với cuộc sống.

Ông Andrew Loh, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam chia sẻ với vai trò là đơn vị tổ chức, AIA Việt Nam mong muốn cùng các bên liên quan thúc đẩy những giải pháp thiết thực nhằm củng cố niềm tin, nâng cao tính minh bạch và cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua công nghệ và dữ liệu. Ông nhấn mạnh việc khôi phục niềm tin không thể chỉ dựa trên những lời hứa. Điều này đòi hỏi một sự chuyển dịch căn bản trong toàn ngành.

“Đặt khách hàng làm trọng tâm không còn là lựa chọn của từng doanh nghiệp, mà phải trở thành nguyên tắc chung của toàn thị trường. Khi mọi quyết định, từ thiết kế sản phẩm, mô hình định phí đến quy trình chi trả được xây dựng dựa trên nhu cầu thực sự của khách hàng, tính minh bạch và công bằng sẽ được thể hiện bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói. Thông qua những trải nghiệm rõ ràng và nhất quán ấy, niềm tin sẽ được khôi phục, mở ra một tương lai nơi bảo hiểm được tái định nghĩa như một dịch vụ hiện đại, nhân văn và gắn liền với đời sống hằng ngày”, ông Andrew Loh nói.

Đại diện của các công ty nhấn mạnh việc tập trung vào giá trị tạo dựng sau chi trả quyền lợi, đây là thời điểm then chốt để củng cố niềm tin của khách hàng. (Ảnh: Vietnam+)

Một điểm nhấn quan trọng khác tại hội nghị là việc làm rõ vai trò trung tâm của đội ngũ định phí trong giai đoạn thị trường thay đổi mạnh mẽ. Bên cạnh việc tính toán rủi ro và thiết kế sản phẩm, định phí ngày nay trở thành nền tảng của quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các chuẩn mực quốc tế như RBC và IFRS 17.

Trong chương trình, các đối tác tái bảo hiểm quốc tế đã mang đến nhiều góc nhìn chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn.

Đại diện Công ty Pacific Life Re chia sẻ chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi sự đa dạng văn hóa và nhu cầu đòi hỏi sự linh hoạt trong tiếp cận. Bên cạnh đó, đại diện Công ty Swiss Re lại đề cập về tầm quan trọng trong việc vượt qua những giải pháp ngắn hạn để xây dựng nền tảng bảo vệ bền vững cho thị trường.

Ngoài ra, đại diện của các công ty nhấn mạnh việc tập trung vào giá trị tạo dựng sau chi trả quyền lợi, đây là thời điểm then chốt để củng cố niềm tin của khách hàng; Phân tích thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á và chỉ ra xu hướng phát triển và các thách thức nổi bật; Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro trong chăm sóc sức khỏe, dựa trên những mô hình hiệu quả.

VAC 2025 bước sang một giai đoạn mới với nhiệm vụ trọng tâm xây dựng lại niềm tin và tái định nghĩa vai trò của bảo hiểm trong đời sống hiện đại. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành chất xúc tác cho đổi mới ngành bảo hiểm Việt Nam, góp phần nâng cao niềm tin của công chúng và xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ minh bạch, hiệu quả và lấy khách hàng làm trung tâm./.

