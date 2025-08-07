Ngành Đường sắt cần tạo nền tảng mới cho đất nước phát triển

Ngày 7/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 265 đại biểu là những đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát triển hệ thống các đường sắt và hạ tầng hiện đại

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật, đáng tự hào mà Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhất trí với 6 nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đã đề ra, Phó Thủ tướng mong muốn Đảng bộ phát huy trí tuệ, phát huy sự đoàn kết và trách nhiệm cao nhất để đề ra những định hướng chiến lược phát triển ngành trong 50 năm tới trên cơ sở nghiên cứu các chủ trương của Đảng.

Đồng thời, định hướng chiến lược phải đặt vị trí của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh sửa đổi nghị quyết kinh tế nhà nước; thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, để đóng vai trò dẫn dắt, làm chủ và thu hút được các doanh nghiệp tư nhân tham gia hệ sinh thái quan trọng trong ngành Đường sắt; làm chủ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nghị quyết Đại hội tập trung thảo luận về mô hình quản trị hiện đại thay vì quản trị bằng giấy tờ, thủ tục, quy trình; đánh giá hiệu quả đầu tư trên tài sản; thu hút nhân tài trên cơ sở phát triển trường đại học, viện nghiên cứu ngành Đường sắt...; từ đó, tích cực đổi mới công nghệ và có thể đi đến tự chủ thiết kế, chế tạo, sản xuất; nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển hệ thống các đường sắt và hạ tầng hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu.

Phân tích 3 mô hình phát triển ngành Đường sắt thành công trên thế giới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải tạo ra sức mạnh nội sinh, bám sát chỉ đạo tại Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng ngành Đường sắt tự chủ, độc lập, không chỉ phục vụ riêng cho nội bộ ngành mà hướng tới một thị trường rộng lớn, bao gồm đường sắt tốc độ cao, kết nối trong nước, các khu kinh tế, đô thị và quốc tế.

"Đây là một thị trường đủ lớn để tạo ra sức bật phát triển ngành công nghiệp xây dựng, công nghiệp đường sắt, qua đó hình thành một ngành kinh tế mới, đào tạo nguồn nhân lực, tạo sinh kế và nghề nghiệp mới, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước," Phó Thủ tướng nói.

Về việc hình thành một ngành công nghiệp đường sắt hiện đại, tự chủ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là mục tiêu chiến lược, có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một ngành, trong đó có phục hồi lại ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh.

"Ngành Đường sắt vừa làm cho chính mình, vừa tạo nền tảng mới cho đất nước phát triển, không dừng lại ở mua hoặc chuyển giao công nghệ mà phải chuyển giao công nghệ thực chất. Cùng với việc chuẩn bị nhân lực, phải có cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp nhà nước để có thể tìm được những nhà kiến trúc sư, nhà quản trị giỏi nhất để thực hiện các nhiệm vụ chính trị", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh cổ phần hóa, Phó Thủ tướng yêu cầu, các ga hàng hóa nội địa phải được đầu tư, nâng cấp để trở thành các "cảng cạn" (ICD) đúng nghĩa, không chỉ có xếp dỡ, mà phải cung cấp trọn gói các dịch vụ giá trị gia tăng như kho bãi hiện đại, thông quan tại chỗ, kiểm định, đóng gói, dán nhãn... biến ga đường sắt thành "cánh tay nối dài" của cảng biển và các khu công nghiệp.

Ngành đường sắt phải mạnh dạn cung cấp dịch vụ giao nhận trọn gói "từ cửa đến cửa" (door-to-door), thông qua việc liên kết chặt chẽ với các đối tác vận tải đường bộ; khai thác các thị trường mà đường sắt có lợi thế tuyệt đối như vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, hàng nguy hiểm, chất lỏng và container lạnh chuyên dụng...

Bên cạnh đó, việc thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị là "kim chỉ nam" cho mọi hành động; tập trung giải quyết ngay những vấn đề công nghệ, chế tạo, cơ khí, thiết kế...

Việc tái cơ cấu toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả hướng tới hình thành một Tập đoàn kinh tế-công nghiệp Đường sắt mạnh, hình thành hệ sinh thái công nghiệp-dịch vụ đường sắt, phát huy tối đa công năng, hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng...

Chủ động hợp tác, mở rộng các tuyến vận tải hàng hóa kết nối với Trung Quốc, Lào, Campuchia và đi sâu vào châu Âu, biến đường sắt thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Thông tin và công nghệ đường sắt phải đi trước," Phó Thủ tướng nhấn mạnh và nêu rõ, chúng ta đang đứng trước một thời cơ lịch sử, khi tất cả những tiền đề để làm nên một kỳ tích đường sắt đang hội tụ.

Đó là vị thế địa chính trị trung tâm của một quốc gia, là nội lực của một nền kinh tế đầy năng động, là sức mạnh mềm của một nền văn hóa đặc sắc và trên hết, là ý chí và khát vọng về một Việt Nam anh hùng.

Cần biến tiềm năng đó thành sức mạnh vật chất, biến khát vọng đó thành vị thế thực sự là sứ mệnh lịch sử, là niềm tự hào và trách nhiệm của cả ngành đường sắt, trong đó, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam phải thực sự là đầu tàu với sức kéo mạnh mẽ.

Phó Thủ tướng cho rằng, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty đường sắt Việt Nam lần thứ XIII phải là một đại hội của tầm nhìn, hành động và khí thế mới. Tinh thần "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Bứt phá," xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đưa Đường sắt Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hiện đại phải được quán triệt sâu sắc, trở thành kim chỉ nam, thành sức mạnh để thực hiện thành công sứ mệnh đó.

Với quyết tâm chính trị cao, tư duy và tầm nhìn chiến lược, Phó Thủ tướng tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, đề ra được những quyết sách đúng đắn, đóng góp quyết sách với Đảng, nhà nước; đồng thời bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ là một tập thể thực sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, để lãnh đạo toàn Tổng công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp nâng tầm vị thế quốc gia.

Tổ chức thực hiện các chủ trương sát thực tiễn

Báo cáo chính trị nêu rõ, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả nổi bật, thực hiện đúng nguyên tắc. Tình hình tư tưởng chính trị toàn Đảng bộ cơ bản ổn định, đoàn kết, thống nhất.

Cấp ủy các cấp chủ động, linh hoạt ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương sát thực tiễn.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, phù hợp với mô hình tổ chức; phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” phát huy hiệu quả bước đầu. Lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên phát huy tốt vai trò, góp phần nâng cao hiệu quả dân vận và củng cố khối đoàn kết nội bộ.

Tiêu biểu, so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ đề ra, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” bình quân cả nhiệm kỳ đạt 80,2%, vượt 10,2%; đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt 80%, vượt 10%; 100% cơ sở đảng có phát triển đảng viên mới. Toàn Đảng bộ kết nạp 989 đảng viên, tăng 139 đảng viên, vượt 16,3%...

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản hoàn thành, từng bước cải thiện thu nhập, phúc lợi người lao động. Công tác tài chính minh bạch, chi phí điều hành hợp lý, tiết kiệm.

Lĩnh vực vận tải có nhiều đổi mới, sản phẩm dịch vụ đa dạng hơn, chất lượng nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường. Hiệu quả vận tải hành khách được cải thiện rõ rệt; năng lực vận tải quốc tế bằng đường sắt được mở rộng. Công tác an toàn giao thông được chú trọng, tai nạn đường sắt giảm sâu cả 3 tiêu chí; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số được đẩy mạnh.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giai đoạn 2021-2025, hầu hết các khối có tỷ lệ tăng trưởng bình quân năm về sản lượng và doanh thu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tiêu biểu, so với chỉ tiêu Đại hội, Công ty Mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng 37,3%, vượt 29,3%; khối vận tải tăng 13,9%, vượt 3,9%; khối Công nghiệp-Cơ khí, phục hồi ấn tượng trong năm 2024-2025 nâng mức bình quân giai đoạn tăng 17,5%, vượt 3,5%; khối Quản lý, bảo trì Kết cấu hạ tầng đường sắt, tăng trưởng đạt mức 9,3%, vượt 1,3%.

Toàn Tổng công ty hợp cộng, mức tăng trưởng bình quân đạt 11,9%, vượt 3,9%; thu nhập bình quân người lao động đạt 7,6%/năm, tăng 0,6%. Hoạt động vận tải ghi nhận sản lượng hành khách có mức tăng trưởng bình quân năm vượt xa kỳ vọng (hành khách lên tàu đạt 140,3%)...

6 nhiệm vụ trọng tâm

Đại hội thống nhất, phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Tổng công ty; tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ.

Lãnh đạo cấp trên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm bứt phá. Chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng và Đảng ủy cấp trên; phát huy nội lực, tinh thần tự cường, vững bước trong tiến trình hiện đại hóa và hội nhập.

Mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đến năm 2030, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chuyển đổi theo mô hình Tập đoàn, đủ năng lực tổ chức, khai thác hiệu quả các tuyến đường sắt mới khi được giao; đóng góp tích cực vào phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, tăng trưởng bền vững trên tuyến đường sắt hiện hữu; phát huy vai trò của đường sắt trong phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.”

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; tăng cường kiểm tra, giám sát trọng tâm, trọng điểm; phát huy tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - An toàn - Phát triển.”

Đại hội thống nhất cao với 6 nhiệm vụ trọng tâm; 8 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị; 5 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 32 đồng chí.

Chiều cùng ngày, Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 8 đồng chí vào Ban Thường vụ. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Chính phủ,

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đặng Sỹ Mạnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Tổng công ty. Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Hoàng Gia Khánh được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty. Đồng chí Nguyễn Tất Thương, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tổng công ty được bầu giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Tổng công ty.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030./.

