Ngày Hải quan Thế giới 2025: Cam kết mục tiêu hiệu quả, an ninh và thịnh vượng

Ngày 24/1, Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) ra thông báo về ngày Hải quan quốc tế 26/1/2025 với chủ đề của năm 2025 - “Cơ quan Hải quan cam kết thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu Hiệu quả, An ninh và Thịnh vượng."

Thông qua chủ đề này, Tổ chức Hải quan Thế giới cho biết mục đích kêu gọi các Cơ quan Hải quan thành viên thể hiện cam kết tích cực thực hiện các công cụ của WCO và chuyển hóa thành các hoạt động cụ thể với mục tiêu tạo thuận lợi thương mại, đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Trong đó, mục tiêu hiệu quả nhằm thực hiện hiện đại hóa thủ tục hải quan, áp dụng chuyển đổi số, phát triển các cơ chế trao đổi dữ liệu tự động và củng cố Hệ thống Một cửa, qua đó tạo thuận lợi và giảm thời gian thông quan.

Bên cạnh đó, các Cơ quan Hải quan sẽ thúc đẩy các quy trình thủ tục dựa trên dữ liệu và sử dụng công nghệ hiện đại, như phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, máy học, dữ liệu lớn nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định, quản lý rủi ro. Đặc biệt là sử dụng máy soi và các thiết bị sử dụng công nghệ hiện đại, robot, thiết bị bay điều khiển từ xa, các thiết bị phát hiện và kiểm tra di động khác nhằm tăng cường hiệu quả và tính chính xác của công tác quản lý, giám sát

Trên cơ sở đó, Cơ quan Hải quan thành viên tối ưu các qui trình thủ tục và đẩy mạnh quan hệ đối tác, đảm bảo việc tuân thủ Công ước Kyoto sửa đổi, duy trì cơ chế tham vấn và tăng cường các kênh trao đổi với doanh nghiệp.

Kế đó, mục tiêu đảm bảo an ninh hướng tới tăng cường an ninh chuỗi cung ứng thông qua việc triển khai thực hiện Khung tiêu chuẩn về Đảm bảo an ninh và tạo thuận lợi thương mại. Cơ quan Hải quan thực hiện phòng chống vận chuyển trái phép hàng cấm, như vũ khí nhỏ hạng nhẹ, các tiền chất, chất nổ, nguyên liệu hạt nhân và các mặt hàng chiến lược; Phòng chống rửa tiền và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đối với các tình huống khẩn cấp.

Về mục tiêu Thịnh vượng, các Cơ quan Hải quan sẽ thúc đẩy cải cách và hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp mới thông qua việc cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ quá trình gia nhập thị trường.

Ngoài ra, Cơ quan Hải quan đảm bảo việc quản lý và thu thuế, củng cố hệ thống quản lý nguồn thu tích hợp, tăng cường công tác rà soát, đánh giá, cập nhật kiến thức về xu thế thương mại cho cán bộ hải quan, cung cấp đầy đủ thông tin nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ các qui định về thuế.

Mặt khác, Hải quan sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững góp phần phát triển kinh tế xanh, các mặt hàng thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác hại đối với môi trường, phù hợp với các mục tiêu của Chính phủ về phát triển bền vững.

Để làm được những điều này, Cơ quan Hải quan sẽ xây dựng các chính sách và công cụ tổng thể nhằm giải quyết các thách thức của nhiều nhóm đối tượng, đảm bảo tính tổng thể và công bằng, tính đến thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó lưu ý vấn đề đa dạng và bình đẳng giới./.