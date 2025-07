Nghệ An: Hủy nổ an toàn quả bom nặng 500kg còn nguyên kíp nổ

Sáng 4/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thần Lĩnh phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ thành công quả bom còn nguyên kíp nổ, nặng khoảng 500kg còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, chiều 29/6, trong lúc cải tạo vườn để trồng cây, gia đình bà Đậu Thị Nghi trú tại Xóm 1, xã Thần Lĩnh (Nghệ An) đã phát hiện một vật thể làm bằng kim loại, có hình trụ, giống quả bom, nằm cách nhà khoảng 50m. Bà Nghi đã báo cáo với chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thần Lĩnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, xác minh thông tin.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là loại bom phá. Quả bom nằm sâu dưới đất khoảng 3,5m, có ký hiệu MK83, đường kính 0,4m, dài 2,17m, nặng khoảng 500kg còn nguyên kíp nổ, rất nguy hiểm.

Theo nhận định của Ban Chỉ huy Quân sự xã Thần Lĩnh, quả bom này còn sót lại sau chiến tranh, cũng là quả bom to nhất từ trước đến nay từng được phát hiện trên địa bàn.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã sơ tán người dân, gia súc ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời, tổ chức khoanh vùng, cắm biển báo hiệu nguy hiểm, cắt cử lực lượng canh gác 24/24 giờ.

Sau đó, bằng các nghiệp vụ, Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành vô hiệu hóa các ngòi nổ; phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thần Lĩnh cùng cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, di chuyển quả bom đến Khe Luội, Xóm 8, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An để tiêu hủy thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản./.

Hòa Bình: Hủy nổ an toàn 244 vật liệu nổ trục vớt từ lòng sông Đà Sáng 27/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình tiến hành hủy nổ an toàn 244 vật nổ tồn sót sau chiến tranh vừa được trục vớt tại khu vực hạ lưu sông Đà.