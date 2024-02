Người vợ đâm đơn ly hôn vì chồng quá lười tắm

Người phụ nữ quyết định ly hôn chồng do anh ta quá lười tắm. (Nguồn: Oddity Central)

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, người phụ nữ có tên được giấu kín là A.Y. gần đây đã đệ đơn ly hôn với chồng mình là C.Y. với lý do anh này quá lười chuyện vệ sinh cá nhân.

Luật sư của A.Y. đã trình bày trước tòa án Gia đình số 19 ở Ankara rằng anh chồng đã mặc duy nhất một bộ quần áo trong ít nhất 5 ngày liên tục. Anh ta cũng hiếm khi tắm và thường xuyên đổ nhiều mồ hôi.

Các nhân chứng đã được mời đến để xác nhận lời cáo buộc, bao gồm cả những người quen hai vợ chồng và một số đồng nghiệp của người chồng. Họ đều đưa ra những lời xác nhận rằng bị đơn rất thiếu ý thức vệ sinh cá nhân.

Sau cùng, tòa án đã chấp thuận yêu cầu ly hôn của người vợ, đồng thời yêu cầu người chồng phải trả cho cô 500.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 16.500 USD) để bồi thường vì đã phải chịu đựng anh ta trong thời gian dài.

Senem Yılmazel, luật sư của A.Y. đã nói với tờ Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ rằng: “Cả vợ lẫn chồng đều phải thực hiện trách nhiệm của mình trong cuộc sống chung. Nếu một trong hai không thể chịu đựng cuộc sống đó do hành vi ứng xử của người còn lại, thì người đó có quyền đệ đơn ly hôn. Tất cả chúng ta đều phải cẩn thận trong mối quan hệ giữa người với người. Chính vì lý do này, chúng ta cũng nên cần chú ý đến cả sự sạch sẽ của bản thân”.

Trong luật dân sự Thổ Nhĩ Kỳ, có hai loại lý do được chấp nhận để tòa ra phán quyết ly hôn. Loại thứ nhất là lý do đặc biệt còn loại thứ hai là lý do chung, trong đó lý do chung bao gồm tất cả những điều khiến cuộc sống của một hoặc cả hai bên trong cuộc hôn nhân trở nên không thể chịu đựng nổi.

Trong trường hợp kể trên, vấn đề vệ sinh cá nhân kém của người chồng đã được Tòa án Tư pháp Khu vực và chấp nhận làm lý do hợp lệ để ra quyết định cuối cùng là cho ly hôn.

Theo những tài liệu trong phiên tòa, bao gồm lời khai của nhân chứng, C.Y. chỉ tắm có một lần trong vòng từ 7 đến 10 ngày. Anh ta cũng chỉ đánh răng một hoặc hai lần một tuần, khiến hơi thở có mùi rất khó chịu.

Điều thú vị ở đây là một số đồng nghiệp của C.Y. đã đồng ý xuất hiện với tư cách là nhân chứng trong vụ việc lần này. Tất cả họ đều nói rằng mùi hôi hám đến từ cơ thể của C.Y. khiến việc làm chung với anh ta trở thành một cực hình.

Đây không phải lần đầu tiên có người xin ly hôn vì bạn đời của mình không thể giữ vệ sinh sạch sẽ. Vào năm 2018, đã từng có một người đàn ông Đài Loan phải ly hôn vì người vợ cũ của anh chỉ tắm duy nhất một lần mỗi năm. Năm 2021, một người phụ nữ Ấn Độ cũng đã bị chồng ly hôn vì không chịu tắm thường xuyên./.