Nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện nộp thuế 2.832 tỷ đồng trong quý 1

Ngày 17/4, Cục Thuế cho biết đã có 148 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và nộp thuế qua Cổng nhà cung cấp nước ngoài với số thu ước đạt 2.832 tỷ đồng trong quý 1. Bên cạnh đó, hơn 66.000 hộ và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử đã đăng ký, thực hiện nghĩa vụ thuế trên Cổng kê khai nộp thuế thương mại điện tử với gần 548 tỷ đồng.

Đại diện ngành Thuế cho biết đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đồng thời chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý thuế. Điều này đã góp phần bảo đảm thu ngân sách Nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển.

Cụ thể trong ba tháng đầu năm, toàn ngành đã thu ngân sách Nhà nước đạt 668.313 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán và tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 13/19 khoản thu đạt trên 30% dự toán và 16/19 khoản thu tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.

Trên phạm vi cả nước, có 40/63 địa phương có số thu đạt khá với trên 30% dự toán và 8/63 địa phương đạt dưới 26% dự toán. Đáng chú ý, có 56/63 địa phương tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2024, tuy nhiên có 7/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ (Bắc Kạn, Quảng Ngãi, An Giang, Trà Vinh, Hà Giang, Long An, Thanh Hóa). Ở cấp chi cục, có 17/20 Chi cục Thuế khu vực đạt tiến độ thực hiện khá trên 30% so với dự toán và 19/20 Chi cục thuế khu vực có tăng trưởng thu so với cùng kỳ..

Về công tác chống thất thu và gian lận thuế, Cơ quan Thuế cho hay đang triển khai các chuyên đề về tăng cường hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân (đặc biệt là của người nộp thuế có thu nhập rất cao), chuyên đề nông sản nhập khẩu, chuyên đề nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu đối với lĩnh vực vận tải-BOT, chuyên đề chống thất thu hộ kinh doanh, chuyên đề tăng cường hiệu quả quản lý thuế đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản.

Để hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách được giao, trong tháng 4 và quý 2, Cơ quan Thuế sẽ theo dõi sát sao các biến động kinh tế trong nước và thế giới, đặc biệt là các chính sách thuế quan của Hoa Kỳ để đánh giá tác động đến công tác thu ngân sách. Ngành tiếp tục rà soát nguồn thu, thông qua việc phân loại người nộp thuế theo ngành nghề, địa bàn và nhóm đối tượng để tổ chức thu thuế hiệu quả. Bên cạnh đó, Cơ quan Thuế chủ trương vào hỗ trợ tuân thủ tự nguyện, trong đó tập trung giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc áp dụng hóa đơn điện tử, từ đó đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin khai báo thuế.

Đối với chống thất thu thuế, ngành sẽ đẩy mạnh triển khai các chuyên đề chống thất thu thuế, đặc biệt là đối với các hoạt động như chuyển giá, các lĩnh vực, các nhóm người nộp thuế có rủi ro cao. Đặc biệt là tiếp tục triển khai các dự án chuyển đổi số, trong đó có các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế và công tác quản lý thuế. Để đạt các mục tiêu đề ra, Cơ quan Thuế cho hay sẽ tiếp tục hoàn thiện sửa đổi, bổ sung các quy định về thuế theo thông lệ quốc tế, đặc biệt là các quy định liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu.

Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Cục Thuế sẽ tăng cường tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực công chức thuế theo hướng đào tạo triển khai xây dựng, phát triển và sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ. Cùng với đó, ngành sẽ tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật thuế của người dân và doanh nghiệp./.