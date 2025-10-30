Nhà mạng nỗ lực giữ 'mạch sóng' trong cơn lũ dữ tại Huế, Đà Nẵng

Trong những ngày cuối tháng 10, khu vực miền Trung hứng chịu đợt mưa lũ lịch sử, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân tại Thành phố Huế và Đà Nẵng.

Trước tình hình đó, các nhà mạng viễn thông đã khẩn trương kích hoạt phương án phòng chống thiên tai, ứng cứu thông tin, huy động nhân lực, phương tiện để bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông và duy trì thông tin liên lạc thông suốt cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 2 giờ ngày 30/10, lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu (Thành phố Đà Nẵng) lên 5,62m, trên báo động ba 1,62m và vượt mức lịch sử năm 1964 khoảng 0,12m. Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam cho biết lúc 6h hôm nay 30/10, lũ sông Hương tại Kim Long (Huế) là 3,89m, trên báo động ba 0,39m; sông Bồ tại Phú Ốc là 4,48m, dưới báo động ba 0,02m.

Công tác ứng phó mưa lũ miền Trung tiếp tục được MobiFone theo dõi sát sao. (Ảnh: MobiFone)

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngay từ sáng 28/10, đoàn công tác Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung đã nhanh chóng di chuyển từ Đà Nẵng đến Huế để tổ chức ứng cứu, kiểm tra, điều phối và chỉ đạo công tác đảm bảo thông tin liên lạc trên địa bàn.

Đồng thời, Trung tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để kịp thời xử lý những điểm bị ảnh hưởng mất sóng, duy trì an toàn và chất lượng mạng lưới phục vụ người dân trong khu vực.

Công tác ứng phó mưa lũ miền Trung tiếp tục được MobiFone theo dõi sát sao. Tại thành phố Huế và Đà Nẵng, nhiều cửa hàng và chi nhánh MobiFone đã tạm ngưng hoạt động do ngập sâu, song toàn thể cán bộ nhân viên đều chủ động kê cao tài sản, thiết bị, tài liệu, bảo đảm an toàn người và tài sản.

Đội ngũ kỹ thuật viên, giao dịch viên và nhân sự hậu cần vẫn bám trụ tại địa điểm, sẵn sàng phối hợp ứng cứu, khôi phục dịch vụ khi điều kiện thời tiết cho phép.

Song song với công tác bảo vệ hạ tầng và bảo đảm thông tin, MobiFone còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để chủ động gửi tin nhắn cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh mưa bão, ứng phó lũ quét và ngập lụt đến người dân tại các khu vực nguy cơ cao, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cán bộ công nhân viên MobiFone tại các điểm nóng vẫn đang ngày đêm nỗ lực duy trì kết nối an toàn, bảo đảm thông tin liên lạc ổn định. (Ảnh: MobiFone)

Trong suốt thời gian mưa lũ, công tác cập nhật, báo cáo tình hình và điều hành ứng phó được thực hiện liên tục, kết nối thông suốt giữa Tổng công ty và các đơn vị trên địa bàn qua hệ thống trực tuyến để đảm bảo phản ứng nhanh nhất với mọi tình huống bất thường.

Đến nay, cán bộ công nhân viên MobiFone tại các điểm nóng vẫn đang ngày đêm nỗ lực duy trì kết nối an toàn, bảo đảm thông tin liên lạc ổn định phục vụ chính quyền, lực lượng cứu hộ và người dân trong vùng bão lũ, phục vụ hiệu quả công tác điều hành, chỉ huy của các cơ quan chức năng.

Trong khi đó, đại diện Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp ứng phó, sóng Viettel đang được duy trì ổn định phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống lũ của chính quyền và nhu cầu liên lạc của người dân tại Huế và Đà Nẵng.

Giữa đợt mưa lũ nghiêm trọng gây ngập sâu và cô lập nhiều khu vực, các đơn vị Viettel trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Huế đã thể hiện tinh thần "mạng lưới là mệnh lệnh," chủ động triển khai ứng cứu, đảm bảo mạng lưới viễn thông thông suốt.

Bên cạnh lực lượng kỹ thuật tại chỗ túc trực 24/24h, nhân sự các tỉnh lân cận cũng được Viettel Telecom điều động đến hỗ trợ Huế và Đà Nẵng vận chuyển nhiên liệu, thiết bị, bình ắc quy để "cứu sóng."

Lực lượng kỹ thuật Viettel tiếp cận các khu vực ngập sâu ở Đà Nẵng để ứng cứu thông tin. (Ảnh: Viettel)

"Hiện sóng Viettel vẫn ổn định tại 40 xã, phường trên toàn thành phố Huế. Toàn bộ các trạm BTS của Viettel đang hoạt động ổn định, với lực lượng kỹ thuật túc trực 24/24 và dự trữ nhiên liệu đảm bảo cho vận hành hạ tầng trong thời gian lũ chưa rút," Trung tá Nguyễn Huy Quang - Giám đốc Viettel Thành phố Huế cho biết.

Trực tiếp có mặt tại các địa bàn bị ngập sâu, cô lập để chỉ đạo công tác ứng cứu thông tin tại hiện trường. Trung tá Nguyễn Vũ Trà My - Giám đốc Viettel Đà Nẵng cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, mượn thuyền để vận chuyển xăng, máy nổ và nhân lực kỹ thuật đến các trạm BTS bị cô lập.

Nhiều nhân viên kỹ thuật đã vượt qua dòng nước xiết, trực tiếp khắc phục sự cố, duy trì trạm phát sóng, đảm bảo liên lạc cho các khu vực bị chia cắt. Nhờ đó mạng lưới Viettel tại Đà Nẵng vẫn được giữ vững trong lũ dữ.

Lực lượng kỹ thuật Viettel tiếp cận các khu vực ngập sâu ở Đà Nẵng để ứng cứu thông tin. (Ảnh: Viettel)

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ người dân giữ liên lạc trong thiên tai, tất cả các cửa hàng giao dịch, bưu cục và siêu thị của Viettel trên địa bàn thành phố Huế và Đà Nẵng đều mở cửa cung cấp điểm sạc pin/điện thoại miễn phí cho người dân. Sóng Viettel tại đây cũng mở roamming để khách hàng các nhà mạng khác có thể sử dụng liên lạc khi cần thiết.

Còn theo đại diện VNPT, hiện nhiều nơi tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Huế vẫn đang mất điện diện rộng.

Cáp quang trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh bị sự cố đứt cáp nhiều điểm tại các cung đoạn, Đà Nẵng-Phước Sơn, Phước Sơn-Đăk Tô và Hiên-A Lưới.

Đại diện VNPT cho biết đang khẩn trương gấp rút, theo dõi sát sao tình hình lũ, tinh thần là lũ rút tới đâu khôi phục mạng lưới tới đó. (Ảnh: VNPT)

VNPT cho biết, đã cơ bản xử lý hàn nối phần lớn sự cố và đang tiếp tục xử lý. Nhà mạng này cũng chạy máy phát điện tại các trạm phát sóng di động để đảm bảo tốt nhất mạng lưới liên lạc. Tuy nhiên nhiều vùng còn ngập sâu và sạt lở đất nên công tác ứng cứu tại một số địa bàn vẫn vô cùng khó khăn. Đại diện VNPT cho biết đang khẩn trương gấp rút, theo dõi sát sao tình hình lũ, tinh thần là lũ rút tới đâu khôi phục mạng lưới tới đó./.

