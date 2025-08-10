Nhận định về địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga

Theo RIA Novosti, ngay sau thông tin về việc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tới tại Alaska, giới phân tích quốc tế đã có những nhận định về lý do Washington và Moskva lựa chọn Alaska làm địa điểm diễn ra sự kiện vô cùng quan trọng này.

Ông Guy Mettan, nghị sỹ đảng Nhân dân Thụy Sĩ và cũng hoạt động với tư cách một nhà báo, cho rằng việc lựa chọn Alaska sẽ giúp giảm thiểu khả năng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga bị can thiệp từ nước thứ ba.

Ông Mettan nhận định: “Đây là lựa chọn rất khó khăn và tinh tế – nằm giữa Nga với Mỹ và cũng từng là lãnh thổ của Nga… Vì cuộc gặp không diễn ra ở nước thứ ba nên khả năng can thiệp từ các quốc gia khác sẽ ít hơn. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp trực tiếp, mặt đối mặt. Tôi coi đây là tín hiệu tích cực và đầy khích lệ.”

Trong khi đó, cựu Phó Chủ tịch Trung tâm Á-Âu (Eurasia Center) tại Washington (Mỹ) Earl Rasmussen đánh giá: “Đây (Alaska) là một địa điểm thú vị, có lịch sử lâu dài gắn với Nga từ thời Sa hoàng cũng như chuyến thám hiểm của Vitus Bering trên biển Bering và khám phá ra Alaska.”

Vị chuyên gia này cũng cho rằng ngoài vấn đề Ukraine là trọng tâm, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga có thể bao gồm nhiều nội dung khác như việc bình thường hóa quan hệ song phương, hợp tác khám phá Bắc Cực, tiềm năng phát triển kinh tế tại khu vực cũng như vấn đề thương mại và an ninh châu Âu./.

