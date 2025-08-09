Nhiệt độ "phá kỷ lục," Thổ Nhĩ Kỳ trải qua tháng Bảy nóng nhất trong 55 năm

Ngày 9/8, Bộ Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quốc gia này đã trải qua tháng Bảy nóng nhất trong 55 năm qua khi nhiệt độ trung bình tại 66 trong số 220 trạm thời tiết của cả nước đã tăng 1,9 độ C so với những năm trước.

Theo báo cáo của Bộ Môi trường Thổ Nhĩ Kỳ, kỷ lục nhiệt độ đã được thiết lập vào cuối tháng Bảy tại Silopi, một thành phố thuộc tỉnh Sirnak ở phía Đông Nam, khi nhiệt độ lên tới 50,5 độ C.

Mức nhiệt này đã phá vỡ kỷ lục cũ là 49,5 độ C, được ghi nhận vào tháng 8/2023 tại tỉnh Eskisehir. Thị trấn Silopi nằm cách biên giới Iraq và Syria khoảng 10km.

Nắng nóng kéo dài đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Hàng loạt vụ cháy rừng đã bùng phát, cướp đi sinh mạng của 14 người ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước.

Gần đây nhất, hàng trăm người dân ở tỉnh Canakkale, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, đã phải sơ tán do hai đám cháy lớn, khiến eo biển Dardanelles phải tạm thời đóng cửa đối với giao thông hàng hải.

Ngoài ra, đợt nắng nóng kỷ lục này còn làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nước. Tại thị trấn du lịch Cesme bên bờ biển Aegean, chính quyền đã phải áp dụng biện pháp hạn chế sử dụng nước máy với cả người dân và du khách từ 23h đêm đến 6h sáng hôm sau kể từ ngày 25/7./.

Thổ Nhĩ Kỳ: Giao thông qua eo biển Dardanelles gián đoạn do cháy rừng Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho hay gió giật tới 80 km/h và nhiệt độ trên 30 độ C đang khiến công tác chữa cháy tại tỉnh Canakkale, Tây Bắc nước này gặp nhiều khó khăn.