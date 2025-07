Các nước vùng Balkan ban bố cảnh báo nắng nóng diện rộng

Ngày 20/7, một số quốc gia vùng Balkan như Hy Lạp, Romania và Serbia đã đồng loạt đưa ra cảnh báo và khuyến cáo mới về một đợt nắng nóng khắc nghiệt, có thể ảnh hưởng trong cả tuần này.



Cơ quan khí tượng quốc gia Hy Lạp (EMY) dự báo đợt nắng nóng này bắt đầu vào ngày 21/7, với mức nhiệt có thể lên tới 43 độ C vào ngày 22/7 và bắt đầu giảm dần vào ngày 26/7.

Riêng trong ngày 21/7, nhiệt độ cao nhất ở miền Trung Hy Lạp dự báo lên tới 41 độ C, với nhiệt độ tối đa là 38 độ C ở thủ đô Athens và thành phố Thessaloniki. Vào ngày 22/7, thủ đô của Hy Lạp có thể đạt mức nhiệt độ cao nhất là 40 độ C.



Hy Lạp đã trải qua hai đợt nắng nóng vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, buộc chính quyền phải rút ngắn thời gian mở cửa thành cổ Acropolis ở thủ đô Athens, nơi thu hút khách du lịch hàng đầu nước này.



Tại Romania, Cơ quan Khí tượng quốc gia nước này ngày 20/7 đã mở rộng cảnh báo về nhiệt độ cao đến 4 địa phương và công bố thêm các khuyến cáo cho tuần tới.



Theo đó, ngày 20/7, dự báo sẽ có nắng nóng cực độ và cảm giác khó chịu do nhiệt ở khu vực Oltenia thuộc miền Nam Romania và Muntenia ở Tây Nam, với nhiệt độ cao nhất vào ban ngày khoảng 35 độ C và nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm từ 19-20 độ C.

Từ ngày 21/7, nắng nóng sẽ gia tăng cường độ mạnh hơn và lan rộng, với cảnh báo màu vàng hoặc da cam được ban bố tại gần 1/2 lãnh thổ Romania.

Nhiều địa phương sẽ ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ 37-40 độ C và nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm từ 19 - 23 độ C.



Hôm 19/7, trả lời truyền thông địa phương, bà Florinela Georgescu, chuyên gia khí tượng học của nước này cảnh báo nền nhiệt sẽ tiếp tục tăng cao trong tuần này, với nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C ở Oltenia và Muntenia.



Bà Georgescu giải thích khối khí nóng từ Bắc Phi đang gây ra đợt nắng nóng cực độ trên hầu hết châu Âu, đồng thời lưu ý nhiệt độ cao nhất được dự báo sẽ xảy ra ở miền Nam châu Âu, đặc biệt là Hy Lạp và một số khu vực của Romania trong những ngày tới, trong đó thủ đô Bucharest cũng có thể chứng kiến nhiệt độ cao nhất khoảng 40 độ C vào giữa tuần này.



Tương tự, Cơ quan Khí tượng thủy văn quốc gia Serbia ngày 20/7 thông báo một đợt nắng nóng mới sẽ tấn công Serbia từ ngày 21/7, với nhiệt độ dự kiến lên tới 42 độ C ở một số khu vực miền Nam và miền Đông nước này. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 26/7, gây nguy cơ cháy rừng ở mức cực rất cao do hạn hán kéo dài và tình trạng đất khô hạn.

Gió mạnh từ hướng Tây Nam được dự báo sẽ khiến tình hình thêm phức tạp tại các khu vực đồi núi.



Chính quyền Serbia sẽ gửi cảnh báo qua tin nhắn SMS đến người dân ở các quận miền Nam và miền Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất.



Bộ Nội vụ Romania kêu gọi người dân tuân thủ quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời cảnh báo việc đốt thực bì, rác thải hoặc tàn dư cây trồng ngoài trời là hành vi bị cấm và sẽ bị xử phạt hành chính.



Theo bộ trên, hơn 3.500 vụ cháy rừng đã được ghi nhận trên khắp Serbia kể từ đầu tháng 7, mức cao kỷ lục, trong đó đã có tới 1.400 vụ chỉ trong 10 ngày qua.Trước đó, hồi cuối tháng 6, Serbia đã ban bố cảnh báo thời tiết màu đỏ khi nhiệt độ tại một số thành phố phía Đông vượt ngưỡng 40 độ C.



Cảnh báo màu đỏ là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo nhiệt độ cao gồm 4 cấp được mã hóa bằng màu của Serbia, trong đó các cấp độ còn lại theo thứ tự tăng dần về mức độ cảnh báo gồm xanh lá, vàng và da cam./.

Nắng nóng kỷ lục quét qua Nga, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C Nước Nga đang hứng chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất kể từ năm 1890, với nhiệt độ tại Moskva chạm ngưỡng gần 35 độ C, nhiều khu vực miền Nam vượt 40 độ C, gây nguy cơ cao cho sức khỏe và hỏa hoạn.