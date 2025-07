Nắng nóng kỷ lục quét qua Nga, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, chuyên gia hàng đầu trung tâm thời tiết Phobos, ông Yevgeny Tishkovets cho biết toàn nước Nga đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, vượt qua mức nhiệt 31,9 độ C ghi nhận năm 1890.

Nhiệt độ tại thủ đô Moskva ngày 10/7 lên tới gần 35 độ C. Các chuyên gia của Trung tâm Khí tượng thủy văn cho biết mức nhiệt này cao hơn từ 8-10 độ C so với mức nhiệt độ thông thường giữa mùa Hè.

Người dân thủ đô được cảnh báo về đỉnh điểm nắng nóng rơi vào ngày 10 -11/7, có thể lên tới 34-36 độ C.

Các chuyên gia khuyến cáo nên tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng Mặt Trời và mang theo nước để đối phó với cái nóng oi bức.

Miền Trung nước Nga, như tỉnh Nizhny Novgorod và Cộng hòa Mordovia, cũng đang chịu ảnh hưởng của nắng nóng bất thường. Nhiệt độ trung bình trong ngày cao hơn bình thường từ 7-9 độ C.

Trong khi đó, miền Nam đang trải qua mùa Hè nhiệt đới khi nhiệt độ nhiều nơi đã lên trên 40 độ C. Tình trạng thời tiết này sẽ tiếp tục cho đến ngày 12/7.

Tại tỉnh Rostov, các nhà dự báo dự báo nhiệt độ sẽ ở mức 40-42 độ C, gây nguy cơ cho cơ sở hạ tầng và nông nghiệp. Tại Volgograd, nhiệt độ cũng ở mức 38-40 độ C, nhưng dự kiến sẽ có mưa ngắn hạn từ ngày 11/7.

Nóng bất thường gây ra các nguy cơ sức khỏe. Các bác sỹ khuyến cáo nên tránh hoạt động thể chất vào giữa ngày, uống nhiều nước hơn và mặc quần áo mỏng.

Cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn đã được ban hành ở các khu vực có nhiệt độ cao. Người dân cũng được khuyến cáo không nên đốt lửa và cẩn thận với các thiết bị gia dụng.

Tại Moskva và các thành phố lớn khác, chính quyền đã mở các điểm làm mát để người dân có thể trú ẩn tránh nắng nóng.

Dự báo cho thấy nắng nóng sẽ bắt đầu dịu bớt ở hầu hết các khu vực từ ngày 13-14/7, nhưng cho đến lúc đó, người dân Nga sẽ phải chịu đựng một trong những đợt nắng nóng nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Người dân tránh nắng trong bóng mát. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Các nhà khí tượng học vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình, dự đoán nhiệt độ có thể sẽ lập kỷ lục mới.

Trong khi đó, nhiệt độ trên khắp nước Anh được dự báo sẽ tăng trong vài ngày tới, vượt ngưỡng nhiệt của đợt nắng nóng trước đó. Đây là đợt nóng thứ 3 từ đầu năm đến nay.

Theo phóng viên TTXVN tại London, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 34 độ C vào ngày 11/7 và 12/7, với thời tiết nóng bức kéo dài đến đầu tuần sau.

Vùng Midlands, miền Trung, có khả năng sẽ chứng kiến nhiệt độ cao nhất trong ngày 10/7, dự báo từ 30-32 độ C.

Vào ngày 12/7, thời tiết nóng sẽ lan sang Scotland và Bắc Ireland - cả hai khu vực này có thể chứng kiến những ngày nóng nhất trong năm. Nhiệt độ cao nhất từ 33-34 độ C đã được dự báo ở England và Wales vào ngày 12/7.

Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) đã mở rộng cảnh báo sức khỏe nhiệt độ màu vàng cho mọi khu vực ở Anh, kéo dài đến 10h00 ngày 15/7.

Các cảnh báo này cho thấy các dịch vụ y tế và chăm sóc xã hội có thể bị ảnh hưởng đáng kể do thời tiết, thông qua nhu cầu tăng cao, hoặc gia tăng số ca tử vong.

Cảnh báo màu vàng ít nghiêm trọng hơn so với cảnh báo màu hổ phách của UKHSA, được ban hành trong những đợt thời tiết nóng trước đó trong năm./.

