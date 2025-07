Hàn Quốc, Triều Tiên phát cảnh báo khẩn phòng tránh nắng nóng cực đoan

Theo hãng tin Yonhap, ngày 9/7, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đã khuyến cáo các cơ quan liên quan tạm dừng các hoạt động xây dựng tại các công trình công cộng khi xảy ra nắng nóng.

Khuyến cáo được đưa ra một ngày sau khi thủ đô Seoul ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục.

Bộ trên đã ban hành hướng dẫn nhằm phòng ngừa tai nạn lao động liên quan đến nắng nóng tại các công trình công cộng.

Theo hướng dẫn, các công ty thực hiện các dự án công cộng được khuyến cáo tạm dừng hoạt động xây dựng khi thấy khó có thể tiếp tục thi công do thời tiết nắng nóng.

Bộ cho biết thêm mọi chi phí phát sinh nào do việc tạm dừng công việc như vậy sẽ được bù đắp bằng cách gia hạn thời hạn hợp đồng và tăng giá trị hợp đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố dữ liệu cho thấy từ đầu Hè đến nay, hơn 1.000 người mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, trong bối cảnh sóng nhiệt xuất hiện sớm hơn bình thường.

KDCA xác định 1.228 trường hợp như trên tính đến ngày 8/7, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 7 người được cho là đã tử vong do say nắng, so với 3 ca tử vong vào cùng kỳ năm 2024.

Kể từ khi số liệu này được ghi nhận năm 2011, đến nay có tổng cộng 238 người đã tử vong liên quan đến nắng nóng.

Riêng trong ngày 8/7, đã có 238 người được đưa đến phòng cấp cứu của các bệnh viện trên toàn quốc vì các triệu chứng liên quan đến nắng nóng khi nhiệt độ ở Seoul tăng lên tới 37,7 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận vào đầu tháng Bảy tại thủ đô của Hàn Quốc kể từ năm 1908.

Trong số 238 người này, hơn 65% là người trên 60 tuổi. Hàn Quốc hiếm khi chứng kiến số bệnh nhân liên quan đến nắng nóng vượt mức 200 ca mỗi ngày.

Người dân đi thuyền trên sông để tránh nóng tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 7/7/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trong khi đó, tại Triều Tiên, nhà chức trách nước này đã khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời và nên tìm nơi râm mát khi ra ngoài.

Tờ Rodong Sinmun số ra ngày 9/7 cũng đăng tải bài viết, trong đó khuyến khích người dân sử dụng một số loại thảo mộc và ăn quả mọng nhằm tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm mệt mỏi, bởi tim là cơ quan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vào mùa Hè nắng nóng.

Một đợt nắng nóng đang bao trùm Triều Tiên với nhiệt độ ban ngày tại thủ đô Bình Nhưỡng dự kiến có thể lên tới 34 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng ở Bình Nhưỡng là 25 độ C, cao hơn nhiệt độ trung bình khoảng 4 độ C.

Dự báo, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên tới 35 độ C ở Kaesong gần biên giới liên Triều, 34 độ C ở thành phố Pyongsong, miền Trung, và 33 độ C ở thành phố Sinuiju, miền Tây Bắc. Độ ẩm trung bình trong ngày cũng có thể tăng lên 70% khiến thời tiết oi bức hơn./.

