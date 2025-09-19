Nvidia rót 5 tỷ USD vào Intel, củng cố liên minh chiến lược

Nvidia vừa công bố khoản đầu tư 5 tỷ USD vào Intel, nhằm hỗ trợ nhà sản xuất chip Mỹ này đang gặp khó khăn, chỉ vài tuần sau khi Nhà Trắng thu xếp một thỏa thuận đặc biệt để Chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần lớn trong công ty.

Đây là khoản đầu tư giữa công ty giá trị nhất thế giới, đang là tâm điểm của làn sóng bùng nổ AI, với với một nhà sản xuất chip đã tụt lại phía sau nhiều đối thủ.

Thỏa thuận không bao gồm các GPU hàng đầu của Nvidia vốn đang được săn đón cho trung tâm dữ liệu phục vụ huấn luyện mô hình AI. Nhà thiết kế chip này vẫn hợp tác với TSMC và các công ty khác cho các sản phẩm đó.

Khoản đầu tư ngay lập tức đưa Nvidia trở thành một trong những cổ đông lớn nhất của Intel, nắm khoảng 4% hoặc hơn sau khi phát hành thêm cổ phiếu để hoàn tất thỏa thuận.

Sự hậu thuẫn này mở ra cơ hội mới cho Intel sau nhiều năm tái cấu trúc không đạt kết quả, đồng thời giúp giá cổ phiếu công ty tăng vọt 30% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Hợp tác mới với Nvidia là một bước tiến nữa cho Intel trên hành trình phục hồi.

Mảng sản xuất của Intel vẫn tiếp tục thua lỗ, khiến hãng đối mặt với khoản lỗ gần 3 tỷ USD trong quý II vừa qua. Ngoài thỏa thuận với Nvidia, tháng trước Intel cũng nhận khoản đầu tư 2 tỷ USD từ SoftBank Group.

Nvidia - nhà cung cấp chip chủ chốt cho làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu - cho biết sẽ trả 23,28 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông của Intel.

Mức giá này thấp hơn đôi chút so với 24,90 USD/cổ phiếu chốt phiên ngày 17/9 nhưng vẫn cao hơn 20,47 USD/cổ phiếu mà Chính phủ Mỹ đã trả để sở hữu 10% cổ phần Intel hồi tháng trước.

Chuyên gia phân tích thị trường Chris Beauchamp tại IG Group (London), nhận định rằng việc Nvidia mua cổ phần Intel cho thấy công ty đang hướng tới mục tiêu đa dạng hóa danh mục đầu tư ở Mỹ, đồng thời tạo dựng thiện cảm với chính phủ.

Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang của Nvidia nhấn mạnh rằng sự hợp tác lịch sử này sẽ gắn kết hệ sinh thái AI và điện toán tăng tốc của Nvidia với CPU cùng hệ sinh thái x86 rộng lớn của Intel. Hai bên sẽ cùng mở rộng hệ sinh thái và đặt nền tảng cho kỷ nguyên điện toán tiếp theo.

Đầu tháng 8/2025, Tổng thống Donald Trump từng kêu gọi sa thải Giám đốc điều hành Intel Lip-Bu Tan vì nghi ngờ mối liên hệ giữa nhà lãnh đạo tập đoàn này với Trung Quốc. Nhưng sau cuộc trao đổi với ông Tan tại Nhà Trắng ngày 11/8, Tổng thống Trump nói ông đã thay đổi quan điểm, trở thành người ủng hộ và nhìn thấy cơ hội để mở rộng quan hệ đối tác.

Đến ngày 22/8, ông Trump thông báo Chính phủ Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Intel. Theo đó, chính quyền sẽ sở hữu 9,9% cổ phần của Intel (433 triệu cổ phiếu).

Con số này tương đương khoản đầu tư 8,9 tỷ USD vào Intel. Trong đó, 5,7 tỷ USD được chi theo Đạo luật CHIPS và Khoa học của Mỹ, dù chưa được thanh toán. Số 3,2 tỷ USD còn lại được tài trợ theo chương trình Secure Enclave./.

