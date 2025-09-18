Khó khăn chồng chất với Nvidia sau lệnh cấm mới của Trung Quốc

Cổ phiếu của Nvidia đã giảm 2,6% trong phiên 17/9, sau khi có thông tin cơ quan quản lý Trung Quốc đã cấm các công ty công nghệ trong nước mua một số loại chip của “gã khổng lồ” về trí tuệ nhân tạo (AI) này.

Tờ Financial Times (FT) ngày 17/9 dẫn nguồn thạo tin cho biết Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã yêu cầu các công ty, trong đó có ByteDance và Alibaba, chấm dứt việc thử nghiệm và đặt các đơn hàng đối với chip RTX Pro 6000D.

Thông tin trên được đưa ra trước thềm cuộc điện đàm dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về thương mại vào ngày 19/9. Công nghệ bán dẫn đang là tâm điểm trong căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia này.

Sau thông tin do FT đăng tải, nhà phân tích Felix Wang của công ty Hedgeye Risk Management nhận định rằng quyết định trên đã nhấn mạnh nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào chất bán dẫn của Mỹ, trong bối cảnh cạnh tranh AI với Mỹ ngày càng gay gắt và Trung Quốc đang thúc đẩy việc sử dụng các công cụ và chip nội địa.

Khi được hỏi về tình hình tại Trung Quốc trong một cuộc họp báo ở London ngày 17/9, Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang cho biết Nvidia chỉ có thể hoạt động tại một thị trường khi được quốc gia đó chào đón.

Ông bày tỏ sự thất vọng trước diễn biến hiện tại, nhưng cũng thừa nhận rằng đây là một phần trong những vấn đề vĩ mô giữa Trung Quốc và Mỹ. Vì vậy, ông cho biết Nvidia sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

Ông Huang đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường AI Trung Quốc, nơi ông coi là một cơ hội trị giá 50 tỷ USD và đang tăng trưởng nhanh chóng.

Trước đó, hồi tháng Tư, chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt các yêu cầu cấp phép đối với những công ty bán dẫn, bao gồm cả Nvidia, khi bán chip AI của họ tại Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 1, ông Huang đã cho biết Nvidia dự kiến sẽ chịu khoản lỗ doanh thu 8 tỷ USD chỉ riêng trong quý 2 do không thể bán chip AI H20 tại Trung Quốc.

Vào tháng Sáu, Nvidia tuyên bố sẽ không đưa Trung Quốc vào các dự báo lợi nhuận trong tương lai của mình, vì về cơ bản hãng đã bị loại khỏi thị trường này.

Đến tháng Bảy, chính quyền Tổng thống Trump đã đảo ngược quyết định và "bật đèn xanh" cho các công ty bán dẫn bán chip trở lại Trung Quốc. Ông Huang đã vận động hành lang để chính quyền Tổng thống Trump dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu chip công suất thấp H20 của hãng sang Trung Quốc trong một thỏa thuận chưa từng có tiền lệ.

Theo thỏa thuận này, Nvidia sẽ chia sẻ doanh thu từ việc bán các loại chip đó với Chính phủ Mỹ. Vào thời điểm đó, các nhà phân tích đã lưu ý rằng thỏa thuận này - vốn vẫn chưa được hoàn tất - có thể khiến các công ty Trung Quốc chuyển sang những nhà cung cấp chip trong nước, vì Chính phủ Trung Quốc sẽ không muốn các doanh nghiệp của mình thực chất phải nộp tiền cho Chính phủ Mỹ.

Hồi tháng Tám, ông Huang cho biết Nvidia đang phát triển một phiên bản có công suất thấp hơn của dòng chip Blackwell mới nhất dành cho thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, tính đến báo cáo tài chính gần nhất của Nvidia, công ty vẫn chưa bán được bất kỳ sản phẩm nào cho khách hàng Trung Quốc theo kế hoạch này, với lý do việc triển khai đề xuất của Tổng thống Trump còn chậm trễ.

Trong khi đó, các công ty chip Trung Quốc đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống. Tờ Wall Street Journal cuối tháng Tám đưa tin rằng Alibaba đang thử nghiệm một loại chip mới cho hoạt động suy luận AI, và một loạt công ty nổi bật của Trung Quốc đang phát triển các sản phẩm thay thế cho chip H20 mà Nvidia sản xuất cho thị trường này.

Nhà phân tích Edison Lee của ngân hàng Jefferies cho biết chi tiêu cho dịch vụ đám mây AI của Trung Quốc đang tăng tốc.

Trong một báo cáo hồi đầu tháng Chín, nhà phân tích này cho biết chi tiêu vốn của ba nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn của Trung Quốc - Tencent, Alibaba và Baidu - cũng như ByteDance, đang nhanh chóng bắt kịp các công ty Mỹ.

Tuy nhiên, lệnh cấm mới nhất nói trên của Trung Quốc vẫn được cho là sẽ ảnh hưởng bất lợi đến hệ sinh thái công nghệ trong nước.

Mặc dù các công ty như Huawei và Alibaba cũng tự thiết kế chip AI, Nvidia cho đến nay vẫn là hãng dẫn đầu thị trường toàn cầu, và những sản phẩm chip của hãng được xem là một trong những loại tiên tiến nhất./.