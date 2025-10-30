Nvidia trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt giá trị vốn hóa 5.000 tỷ USD

Trong phiên giao dịch mở cửa sáng 29/4 (theo giờ Mỹ), công ty chip Nvidia của Mỹ đã làm nên lịch sử khi trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt mốc giá trị vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD (hơn 210 USD/cổ phiếu).

Cột mốc này có được nhờ một đợt tăng giá cổ phiếu ngoạn mục, củng cố vị thế của Nvidia tại trung tâm của sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Thành tích này đánh dấu sự chuyển đổi nhanh chóng và thành công của công ty có trụ sở tại California, từ một nhà thiết kế chip đồ họa chuyên biệt trở thành "xương sống" của ngành công nghiệp AI toàn cầu.

Sự phát triển này đã biến Giám đốc điều hành Jensen Huang thành một biểu tượng của Thung lũng Silicon và khiến các con chip tiên tiến của hãng trở thành điểm nóng trong cuộc đối đầu công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Kể từ khi ChatGPT ra mắt vào năm 2022, cổ phiếu Nvidia đã tăng giá gấp 12 lần, thúc đẩy chỉ số S&P 500 lên mức cao kỷ lục và làm dấy lên cuộc tranh luận về nguy cơ "bong bóng công nghệ."

Cột mốc mới này đạt được chỉ ba tháng sau khi Nvidia vượt qua mốc 4.000 tỷ USD, hiện đã vượt qua tổng giá trị thị trường của toàn bộ thị trường tiền điện tử và xấp xỉ bằng một nửa quy mô của chỉ số chứng khoán chuẩn châu Âu, Stoxx 600.

Cổ phiếu của Nvidia tiếp tục tăng 3,5% sau một loạt thông báo gần đây đã củng cố vị thế dẫn đầu của hãng trong cuộc đua AI.

Ngày 28/10, Giám đốc điều hành Jensen Huang tiết lộ các đơn đặt hàng chip AI trị giá 500 tỷ USD, đồng thời cho biết ông có kế hoạch xây dựng 7 siêu máy tính cho chính phủ Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thảo luận về chip Blackwell của Nvidia với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp thượng đỉnh được lên kế hoạch trong ngày 30/10 tại Hàn Quốc. Việc bán các con chip cao cấp này là một điểm mấu chốt giữa hai bên do các lệnh kiểm soát xuất khẩu của Washington.

Bên cạnh Nvidia, các công ty công nghệ lớn khác như Apple và Microsoft cũng đã vượt mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD trong những tháng gần đây. Nvidia dự kiến sẽ công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 19/11./.

Nvidia ra mắt "siêu máy tính” AI nhỏ nhất thế giới Với tên gọi DGX Spark, sản phẩm này được Nvidia quảng cáo là mang lại hiệu năng đẳng cấp của một trung tâm dữ liệu, được trang bị siêu chip GB10 Grace Blackwell.