Nvidia đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI để xây dự án hạ tầng AI lớn nhất lịch sử

Tập đoàn công nghệ Nvidia ngày 22/9 thông báo sẽ đầu tư tối đa 100 tỷ USD vào công ty OpenAI để xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo (AI) thế hệ mới.

Theo tuyên bố chung của hai công ty công nghệ, Nvidia sẽ cung cấp cho OpenAI hàng triệu chip GPU cùng hạ tầng trung tâm dữ liệu có công suất ít nhất 10 gigawatt - tương đương nhu cầu điện của hơn 8 triệu hộ gia đình Mỹ.

Các hệ thống đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động từ nửa cuối năm 2026 trên nền tảng mới mang tên Vera Rubin.

Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia Jensen Huang gọi đây là “dự án hạ tầng AI lớn nhất trong lịch sử”của OpenAI.

Trong khi đó, CEO của OpenAI - ông Sam Altman nhấn mạnh: “Hạ tầng tính toán sẽ là nền tảng cho nền kinh tế tương lai. Chúng tôi sẽ tận dụng những gì đang xây dựng cùng Nvidia để tạo ra các đột phá AI mới và đưa chúng đến với người dân, doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu." Ông cũng khẳng định chỉ Nvidia mới có thể triển khai ở quy mô và tốc độ như vậy.

Theo truyền thông Mỹ, thỏa thuận bao gồm hai bước: Nvidia đầu tư vào OpenAI thông qua cổ phần không có quyền biểu quyết, đổi lại OpenAI dùng nguồn vốn này để mua chip Nvidia. Ban đầu, Nvidia dự kiến rót 10 tỷ USD ngay sau khi hợp đồng mua chip được chốt. OpenAI hiện được định giá khoảng 500 tỷ USD.

Thỏa thuận làm dấy lên lo ngại cạnh tranh, khi Nvidia vừa trở thành nhà cung cấp GPU thống trị cho ngành AI, vừa nắm cổ phần tại công ty AI hàng đầu thế giới. Các nhà phân tích cảnh báo nguy cơ tạo thế độc quyền, khiến đối thủ của Nvidia (như AMD) hoặc đối thủ của OpenAI (như Google, Anthropic, xAI) khó mở rộng quy mô.

Chuyên gia luật cạnh tranh Andre Barlow nhận định: “Thỏa thuận này có thể khóa chặt vị thế độc quyền của Nvidia ở mảng chip với ưu thế phần mềm của OpenAI. Điều đó sẽ khiến các đối thủ gặp bất lợi." Tuy nhiên, ông cũng lưu ý chính quyền Tổng thống Donald Trump có xu hướng nới lỏng quy định chống độc quyền để thúc đẩy tăng trưởng AI.

Ngay sau thông báo, cổ phiếu Nvidia tăng 4,4% lên mức cao kỷ lục trong phiên, trong khi cổ phiếu của tập đoàn xây dựng trung tâm dữ liệu Oracle - đang hợp tác với OpenAI, Microsoft và SoftBank trong siêu dự án 500 tỷ USD Stargate, cũng tăng 6%.

Động thái này nối tiếp loạt thương vụ lớn của Nvidia, trong đó có cam kết đầu tư 5 tỷ USD vào Intel hồi tuần trước nhằm hỗ trợ nỗ lực phục hồi của hãng sản xuất chip nổi tiếng này, cũng như khoản 6,6 tỷ USD góp vốn vào OpenAI năm 2024.

Từ khi OpenAI ra mắt ứng dụng ChatGPT cuối năm 2022, cuộc đua AI toàn cầu bùng nổ với hàng trăm tỷ USD được Amazon, Google, Meta, Microsoft và xAI của tỷ phú Elon Musk rót vào. Nvidia, với GPU ban đầu thiết kế cho game nhưng nay đã trở thành nhà cung ứng không thể thiếu trong lĩnh vực AI.

OpenAI hiện tuyên bố có hơn 700 triệu người dùng hoạt động hằng tuần, sau khi ra mắt ChatGPT-5 hồi tháng trước với nhiều cải tiến vượt trội./.

