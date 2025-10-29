OECD đánh giá cao vai trò của AI trong thúc đẩy năng suất lao động

Phát biểu tại Hội nghị lãnh đạo cấp cao (CEO) doanh nghiệp APEC ngày 29/10 trong khuôn khổ các hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) có tiềm năng thúc đẩy năng suất lao động tại các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương trong thập kỷ tới, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ để tăng khả năng tiếp cận công nghệ liên quan.

OECD ước tính AI sẽ đóng góp 0,2-0,4 điểm phần trăm vào tăng trưởng năng suất lao động hàng năm trong thập kỷ tới.

Hội nghị thảo luận các vấn đề then chốt, từ AI và chuyển đổi năng lượng đến sức mạnh mềm của Hàn Quốc.

Ông Cormann nói các nền kinh tế APEC có nhiều lợi thế để khai thác như hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, lao động lành nghề và kết nối kỹ thuật số mạnh mẽ.

Để tận dụng tối đa lợi ích của AI, ông Cormann nhấn mạnh nhu cầu mở rộng và tăng cường việc phổ biến và ứng dụng công nghệ AI, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ./.

Chủ tịch nước bắt đầu chương trình dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Hàn Quốc Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thành phố Busan (Hàn Quốc), bắt đầu chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 32 và làm việc song phương tại Hàn Quốc.