Hàn Quốc siết chặt an ninh trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC 2025

Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp an ninh tại thành phố Gyeongju, nơi sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025, với sự tham dự của 21 nền kinh tế thành viên vào tuần tới.

Chính quyền cho biết khoảng 18.500 nhân viên an ninh gồm cảnh sát, lực lượng đặc nhiệm, bảo vệ bờ biển cùng các phương tiện như thiết bị gây nhiễu thiết bị bay không người lái, xe bọc thép và trực thăng sẽ được huy động trong thời gian diễn ra hội nghị từ ngày 31/10-1/11.

Sự kiện năm nay được đánh giá khá đặc biệt, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

Trước đó, từ ngày 28-31/10, khoảng 1.700 lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu cũng sẽ tham dự Diễn đàn CEO APEC tại Gyeongju.

Ngày 20/10, nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn đã được tổ chức, trong đó lực lượng bảo vệ bờ biển tiến hành tìm kiếm dưới nước tại hồ Bomun-khu vực trung tâm quần thể du lịch và là nơi đặt các khách sạn cùng địa điểm tổ chức chính.

Lực lượng này cũng sẽ tăng cường tuần tra quanh các tàu du lịch neo đậu tại thành phố cảng Pohang lân cận để bảo đảm an toàn cho đại biểu.

Cơ quan An ninh Tổng thống chịu trách nhiệm điều phối chiến dịch an ninh nói trên, với sự tham gia của tình báo, quân đội, cảnh sát, bảo vệ bờ biển và lực lượng cứu hỏa.

Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ nâng mức cảnh báo khủng bố toàn quốc từ “Chú ý” lên “Cảnh giác” kể từ ngày 25/10, trong khi 2 tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, trong đó có thành phố Gyeongju-sẽ áp dụng mức “Báo động,” cấp độ an ninh cao thứ hai, từ 28/10-1/11.

Thủ tướng Kim Min-seok cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý an ninh và đảm bảo trật tự xã hội trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, đặc biệt phản đối các hành vi phân biệt đối xử đối với người nước ngoài./.

Hàn Quốc triển khai hàng chục nghìn cảnh sát đảm bảo an ninh cho Hội nghị APEC Hiện cảnh sát đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh tổng thống và quân đội để phòng chống các mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn như thiết bị bay không người lái, thiết lập vùng cấm bay.