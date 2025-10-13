Hàn Quốc triển khai hàng chục nghìn cảnh sát đảm bảo an ninh cho Hội nghị APEC

Gần 20.000 cảnh sát sẽ được huy động để đảm bảo an toàn công cộng cho Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến khai mạc ngày 31/10 tại thành phố Gyeongju, phía Đông Nam Hàn Quốc.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 13/10, cảnh sát Hàn Quốc thông báo lực lượng chức năng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an ninh cho hội nghị kéo dài 2 ngày, bắt đầu vào ngày 31/10.

Kế hoạch chi tiết bao gồm việc triển khai 19.000 nhân viên cảnh sát, cùng 181 xe môtô và 156 xe tuần tra đến thành phố Gyeongju, bắt đầu từ ngày 26/10.

Ông Oh Pu Moung, người đứng đầu cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeongbuk, người phụ trách chỉ đạo các nỗ lực an toàn công cộng trong hội nghị, cam kết sẽ đảm bảo an toàn hội nghị thông qua mọi nguồn lực.

Hiện cảnh sát đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh tổng thống và quân đội để phòng chống các mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn như thiết bị bay không người lái, thiết lập vùng cấm bay.

Về các cuộc biểu tình có thể diễn ra xung quanh địa điểm hội nghị, cảnh sát cam kết đảm bảo quyền tự do hội họp theo luật pháp, nhưng sẽ quản lý tình hình để không gây ảnh hưởng đến địa điểm tổ chức sự kiện./.

Hàn Quốc diễn tập ứng phó với khủng bố tại Hội nghị Cấp cao APEC Kịch bản diễn tập giả định tình huống đoàn xe chở đại biểu đến hội trường APEC bị tấn công bằng máy bay không người lái gắn bom, sau đó tiếp tục xảy ra tấn công hóa học nhằm vào đám đông đang sơ tán.