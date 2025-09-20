Thế giới

Châu Mỹ

Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau bên lề APEC

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi cũng đã nhất trí với Chủ tịch Tập rằng chúng tôi sẽ gặp nhau tại Hội nghị APEC ở Hàn Quốc, rằng tôi sẽ tới Trung Quốc vào đầu năm tới."

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Osaka, Nhật Bản ngày 29/6/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Osaka, Nhật Bản ngày 29/6/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

RIA Novosti đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/9 cho biết sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào tháng 11 và ông sẽ thăm Trung Quốc “đầu năm 2026."

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi cũng đã nhất trí với Chủ tịch Tập rằng chúng tôi sẽ gặp nhau tại Hội nghị APEC ở Hàn Quốc, rằng tôi sẽ tới Trung Quốc vào đầu năm tới, và rằng Chủ tịch Tập cũng sẽ đến Mỹ vào thời điểm thích hợp.”

Tổng thống Trump cho biết thêm trong cuộc trao đổi, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm thương mại, nạn buôn lậu fentanyl và sự cần thiết phải chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Theo Tân Hoa xã, trong cuộc điện đàm lần thứ hai với ông Donald Trump kể từ khi ông giữ cương vị Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai, ngày 19/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh và Washington có thể đạt được thành công và thịnh vượng chung, mang lại lợi ích cho cả 2 nước và thế giới.

Cũng tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc phản đối các biện pháp áp thuế đơn phương từ Washington, nhưng sẵn sàng hoan nghênh các cuộc thương lượng liên quan đến ứng dụng TikTok - vốn đang đối mặt nguy cơ bị cấm tại Mỹ nếu không được bán lại cho một nhà đầu tư phù hợp.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình nêu rõ chính phủ tôn trọng ý định của doanh nghiệp và hoan nghênh các công ty tiến hành đàm phán kinh doanh theo đúng quy luật thị trường, nhằm đạt giải pháp phù hợp với luật pháp và quy định của Trung Quốc, cũng như cân bằng lợi ích.

Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi Mỹ đảm bảo một môi trường kinh doanh công bằng, cởi mở và không phân biệt đối xử đối với các công ty Trung Quốc.

Ông đồng thời nhắc lại thông điệp lịch sử rằng người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ quý giá của Mỹ và các đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cuộc trao đổi được đánh giá là “tích cực và mang tính xây dựng,” tập trung vào những vấn đề lợi ích chung./.

(Vietnam+)
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Mỹ Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh đường phố tại La Habana (Cuba). (Ảnh: THX/TTXVN)

EU phân bổ 14 triệu euro hỗ trợ các doanh nghiệp Cuba

Dự án sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hệ thống nông nghiệp-lương thực bền vững, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và truyền thông, và những ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo ở Cuba.

Doanh nghiệp Canada thăm quan sản phẩm Cà phê - Ca cao của Việt Nam. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Quảng bá càphê Việt Nam tại thị trường Canada

Canada là một trong những quốc gia tiêu thụ càphê nhiều nhất trên thế giới; Ngày càphê Việt Nam là cơ hội để các quốc gia xuất khẩu càphê, trong đó có Việt Nam mở ra cánh cửa đi vào thị trường này.

Binh sỹ Colombia tham gia cuộc diễn tập tại khu vực Tumaco, Narino. (AFP/TTXVN)

Chính phủ Colombia thông báo dừng mua vũ khí Mỹ

Thông báo được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích người đồng cấp của Colombia Gustavo Petro không kiềm chế được vấn nạn sản xuất cocaine khiến sản lượng tăng vọt lên mức cao kỷ lục.