Ông Hoàng Minh Sơn chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trong phiên họp sáng nay, 8/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có chức danh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Phó giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 356/QĐ-TTg về việc giao Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Hoàng Minh Sơn cũng là một trong 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, theo công bố của Hội đồng bầu cử Quốc gia ngày 21/3.

Ông Hoàng Minh Sơn 57 tuổi, quê Hưng Yên. Ông nhận bằng tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức năm 1998.

Sau khi tốt nghiệp tiến sỹ, ông làm giảng viên tại khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2000, được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2006.

Ông từng trải qua các vị trí công tác tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Trưởng phòng Đào tạo (2008); Phó Hiệu trưởng (2014); Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng (2015); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường (tháng 8/2020).

Tháng 10/2020, ông Hoàng Minh Sơn được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tháng 10/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ giao giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 1/2026, ông trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031).

Tóm tắt quá trình công tác của tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn Từ 1/2000 - 11/2003: Giảng viên Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ 11/2003 - 3/2006: Phó Trưởng khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2006: Được phong hàm Phó Giáo sư. Từ 3/2006 - 9/2008: Phó Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ 9/2008 - 3/2014: Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ 4/2014 - 7/2015: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ 7/2015 - 7/2020: Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy (từ 6/2016), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ 8/2020 - 10/2020: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ 10/2020 - 3/2025: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ 3/2025 - 9/2025: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ 21/8/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo lần thứ I, nhiệm kì 2025-2030, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GDĐT nhiệm kì 2025-2030. Từ 9/2025 - 2/2026: Chủ tịch Hội đồng (9/2025 - 12/2025); Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Từ 2/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 21/3/2026: Trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Ngày 8/4/2026: Quốc hội phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2026-2031./.

