Danh sách 17 Bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 với 481/481 đại biểu có mặt tán thành.

Danh sách bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông, bà:

1. Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ông Phan Văn Giang sinh ngày 14/10/1960; quê quán: phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình; là Tiến sỹ Khoa học quân sự. Ông Phan Văn Giang là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương; Đại tướng (từ 7/2021), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (từ 4/2021); Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

2. Ông Lương Tam Quang, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Ông Lương Tam Quang sinh ngày 17/10/1965; quê quán: xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật, chuyên ngành điều tra tội phạm.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 8/2024), XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Đại tướng (từ 10/2024), Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (từ 6/2024); Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 6/2024); Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (từ 3/2025); đại biểu Quốc hội khóa XVI.

3. Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Lê Hoài Trung sinh ngày 27/4/1961; quê quán: phường Thủy Xuân, thành phố Huế; là Tiến sỹ Luật, Thạc sỹ Luật quốc tế và ngoại giao, Đại học Quan hệ quốc tế.

Ông Lê Hoài Trung là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ 10/2023); Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ (từ 9/2025); Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

4. Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967; quê quán: xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau; là Thạc sỹ Kinh tế, Đại học chuyên ngành Kinh tế Chính trị, Đại học chuyên ngành Chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (từ 10/2025); Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương (từ 9/2025); đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

5. Ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Hoàng Thanh Tùng sinh ngày 25/12/1966; quê quán: xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An; là Thạc sỹ Luật, Đại học chuyên ngành Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV (2/2025- 4/2026); Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Australia; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

6. Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Ngô Văn Tuấn, sinh ngày 2/8/1971; quê quán: xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh; là Thạc sỹ Tài chính-Ngân hàng, Đại học chuyên ngành Tài chính-Tín dụng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội (từ 2/2025); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội (từ 3/2025); Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

7. Ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ông Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24/10/1973; quê quán: xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên; là Tiến sỹ Hóa học, Đại học chuyên ngành hóa Hữu cơ-Hóa dầu.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương (từ 12/2025); thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô (từ 12/2025); Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (từ 1/2026); đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

8. Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ông Trịnh Việt Hùng sinh ngày 1/10/1977; quê quán: xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng; là Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp, Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, Đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết), XIV; Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường (từ 2/2026); đại biểu Quốc hội khóa XVI.

9. Ông Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Trần Hồng Minh sinh ngày 4/11/1967; quê quán: xã Hồng Sơn, Hà Nội; là Tiến sỹ ngành Cầu đường-Nền móng và công trình ngầm, Thạc sỹ, Kỹ sư ngành Xây dựng công trình quốc phòng, Đại học chuyên ngành Chỉ huy kỹ thuật công binh.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ 2/2025); Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

10. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh ngày 26/7/1967; quê quán: xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình; là Thạc sỹ Luật, Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Lịch sử.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (từ 12/2025); đại biểu Quốc hội khóa XVI.

11. Ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Vũ Hải Quân sinh ngày 1/8/1974; quê quán: xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình; là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Công nghệ thông tin, Thạc sỹ Công nghệ thông tin, Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ (từ 9/2025); đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

12. Ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Hoàng Minh Sơn sinh ngày 25/9/1969; quê quán: xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên; là Phó Giáo sư, Tiến sỹ Kỹ thuật Tự động hóa, Tiến sỹ tiếng Đức, Đại học chuyên ngành Điện.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ 2/2026); Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (9/2025 - 2/2026); đại biểu Quốc hội khóa XVI.

13. Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế

Bà Đào Hồng Lan sinh ngày 23/7/1971; quê quán: xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng; là Thạc sỹ Kinh tế, Đại học chuyên ngành Quản lý sản xuất và kinh doanh công nghiệp.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ 1/2025); Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

14. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Ông Nguyễn Đình Khang sinh ngày 23/5/1967; quê quán: tỉnh Bắc Ninh; là Thạc sỹ Quản lý Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XV.

15. Ông Phạm Đức Ấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ông Phạm Đức Ấn sinh ngày 1/2/1970; quê quán: xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An; là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật kinh tế, cử nhân Tài chính-Ngân hàng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng (từ 9/2025); đại biểu Quốc hội khóa XV.

16. Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh ngày 26/8/1975; quê quán: xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình; là Tiến sỹ Luật chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Thạc sỹ Luật, Đại học chuyên ngành Điều tra tội phạm kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ (từ 11/2025); đại biểu Quốc hội khóa XVI.

17. Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Đặng Xuân Phong sinh ngày 8/7/1972; quê quán: xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ; là Tiến sỹ Kinh tế, cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ (từ 3/2026); Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (9/2025-3/2026); đại biểu Quốc hội khóa XV./.

Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu đồ họa về thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.