Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ​

Chiều 3/10, tại kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đối với ông Trần Văn Lâu.

Trước đó, ông Trần Văn Lâu đã được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Tại kỳ họp, các đại biểu tín nhiệm bầu ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ với tỷ lệ trúng cử 95%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trương Cảnh Tuyên hứa sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt; nguyện đem hết khả năng, hiểu biết và tâm huyết, trách nhiệm của mình, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Thường trực Ủy ban Nhân dân, thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Trung ương, của Thành ủy, chỉ đạo điều hành đúng Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố; thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

Ông Trương Cảnh Tuyên cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy, sự giám sát, hỗ trợ thường xuyên của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố; sự giám sát và phản biện có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; sự quan tâm chia sẻ kinh nghiệm, ủng hộ, động viên, của các thế hệ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh cho biết kỳ họp diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là yếu tố then chốt, tạo nền tảng chính trị vững chắc, vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng…

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét, quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung các Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2025 và nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đây là vấn đề cấp thiết cần được Hội đồng Nhân dân xem xét, thảo luận, thông qua để Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hành đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đảm bảo đạt tỷ lệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định việc điều chỉnh, bổ sung việc giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn, giao và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương, đối với các khoản thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, số tăng thu, tiết kiệm chi và kết dư ngân sách để thực hiện các dự án, chế độ, chính sách trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng xem xét thông qua Đề án tổ chức, sắp xếp lại các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, kịp thời; khắc phục những bất cập, hạn chế, chồng chéo trong tổ chức hoạt động…

Ông Trương Cảnh Tuyên, sinh ngày 25/10/1969; nguyên quán xã Yên Phong, huyện Thiệu Yên (cũ), tỉnh Thanh Hóa; là Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế Kế toán; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính Hậu Giang; Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang; Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cũ.

Từ tháng 10/2020, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cũ. Ngày 10/2/2025, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (diễn ra từ ngày 26-28/9), Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ định ông giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ./.

