Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 25/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn.

Tại hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chúc mừng ông Nguyễn Khắc Toàn vừa được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nghiêm Xuân Thành nêu rõ ông Nguyễn Khắc Toàn đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng, là người con của tỉnh Khánh Hòa, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, cùng với năng lực, kinh nghiệm và sự gắn bó sâu sắc với thực tiễn địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành kỳ vọng ông Nguyễn Khắc Toàn cùng tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết -sáng tạo-dám nghĩ-dám làm-dám chịu trách nhiệm; tranh thủ hiệu quả sự hỗ trợ của Trung ương; huy động mọi nguồn lực xã hội; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế đưa tỉnh bứt phá mạnh mẽ thời gian tới.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng với sự nhất trí cao của tập thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xây dựng chương trình hành động thật cụ thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự đồng hành, giám sát, ủng hộ của các cơ quan chức năng và trên hết là sự tin tưởng, đồng thuận của toàn thể nhân dân trong tỉnh để tiếp tục cùng tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhất trọng trách được giao, góp phần đưa tỉnh Khánh Hòa bứt phá mạnh mẽ trong thập niên vươn tầm phát triển.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19/4/1970, quê quán phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; có trình độ cử nhân Luật Tư pháp, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và XII.

Ông từng giữ các chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tháng 3/2020, ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Từ tháng 6/2021, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa./.

