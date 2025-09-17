Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh

Chiều ngày 17/9/2025, tại Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, sáng ngày 17/9/2025, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Hoài Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025./.