Phát hiện hiếm về quá trình tiến hóa của một ngôi sao

Các nhà khoa học lần đầu tiên quan sát được phần bên trong của một ngôi sao đang chết khi nó phát nổ, mở ra cái nhìn hiếm hoi về tiến hóa của sao.

Theo đó, siêu tân tinh 2021yfj, cách Trái Đất hơn 2 tỷ năm ánh sáng, đã bộc lộ cả các lớp silic và lưu huỳnh vốn nằm sâu trong lõi, giúp củng cố hiểu biết về cấu trúc lớp của các ngôi sao lớn khi gần kết thúc vòng đời.

Sử dụng kính viễn vọng quan sát sâu vào không gian, nhóm nghiên cứu nhận thấy các lớp hydro và heli ngoài cùng của ngôi sao đã bị bong ra từ lâu, nhưng điểm bất ngờ là các lớp nặng bên trong cũng được phơi bày trong vụ nổ.

Steve Schulze, thành viên nhóm nghiên cứu tại Đại học Northwestern, cho biết đây là lần đầu tiên họ quan sát thấy một ngôi sao bị bào mòn đến mức như vậy.

Chuyên gia siêu tân tinh Anya Nugent từ Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian đánh giá phát hiện này xác nhận bản chất của các lớp sao, cung cấp bằng chứng trực tiếp về cách các nguyên tố nhẹ và nặng phân bố trong lõi sao lớn khi chuẩn bị kết thúc vòng đời.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nature ngày 27/8. Các ngôi sao có thể tồn tại từ hàng triệu đến hàng nghìn tỷ năm cho đến khi cạn kiệt nhiên liệu. Những ngôi sao lớn nhất sẽ lụi tàn trong một vụ nổ gọi là siêu tân tinh./.

Phát hiện lõi siêu tân tinh chứa silic và lưu huỳnh Ngôi sao SN2021yfj được phát hiện lần đầu vào tháng 9/2021 thông qua Đài quan sát Zwicky Transient Facility tại California (Mỹ), sử dụng một camera góc rộng để quét toàn bộ bầu trời đêm.