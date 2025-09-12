Phiên họp thứ 49 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Quốc hội làm việc 42 ngày

Chiều 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 vào việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2025.

Bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, dự kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 43 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 12 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Như vậy, so với dự kiến đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 7/2025, sau khi rà soát các nội dung do các cơ quan đề xuất, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung 27 nội dung vào dự kiến chương trình Kỳ họp; điều chỉnh phạm vi sửa đổi, tên gọi và thời điểm thông qua đối với 4 nội dung; rút khỏi chương trình 1 nội dung.

Cụ thể, bổ sung vào dự kiến chương trình Kỳ họp 15 dự án luật trong Chương trình lập pháp, gồm: Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); Luật Viên chức (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế.

Cùng với đó, bổ sung 5 nội dung Chính phủ đã có tờ trình đề nghị và đang được xem xét bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025, gồm: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Đồng thời, bổ sung 5 nội dung đã có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; bổ sung 2 nội dung khác thuộc thẩm quyền, cần trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 theo quy định của các luật, nghị quyết và đề nghị của các cơ quan, gồm: Xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035; Xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, rút khỏi chương trình Kỳ họp đối với nội dung “xem xét, quyết định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” do sau khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và Luật Quy hoạch (sửa đổi) mới bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Văn phòng Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày, đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 phương án bố trí thời gian.

Phương án 1, kỳ họp tiến hành theo 2 đợt với thời gian nghỉ giữa 2 đợt là 8 ngày (như thông lệ tại các kỳ họp gần đây). Đợt 1 là 28 ngày (từ ngày 20/10 đến hết 22/11); đợt 2 kéo dài 14 ngày (từ 1/12 đến 18/12; dự phòng ngày 19/12).

Phương án 2, Quốc hội họp liên tục để kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12/12; dự phòng ngày 13/12), tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương có thêm thời gian thực hiện hoạt động tổng kết năm, hoàn thành các nội dung cuối nhiệm kỳ theo kế hoạch và chuẩn bị cho năm 2026.

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối năm đồng thời cũng là kỳ họp cuối nhiệm kỳ nên khối lượng công việc dự kiến trình Quốc hội là rất lớn, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, chỉ trình Quốc hội xem xét, quyết định những nội dung thực sự cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn; đảm bảo đúng thời gian, tiến độ.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, cuối năm 2025, nhiều công việc cần dồn sức tập trung, trong đó có việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026, ngày 15/3/2026 diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kỳ họp thứ 10 họp liên tục và bố trí họp cả thứ Bảy để rút ngắn thời gian, vì khối lượng công việc rất nhiều; Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo kinh tế-xã hội năm 2025 và dự kiến năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030…

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần đảm bảo về chất lượng, thời gian gửi các dự thảo luật, nghị quyết. Thời gian từ nay đến kỳ họp không còn nhiều, các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội cần vào cuộc quyết liệt, khẩn trương. "Làm gì thì làm, không được bỏ sót Luật Đất đai (sửa đổi), vì Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến thì chúng ta phải làm, tháo gỡ... Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Quy hoạch (sửa đổi), nếu không thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sẽ rất khó khăn cho chính quyền địa phương 2 cấp", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Kiểm soát chặt chẽ giá vàng và tỷ giá ngoại tệ

Trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2025, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, cử tri, nhân dân phấn khởi, tràn đầy niềm vui, niềm tự hào về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên toàn quốc, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, sự kiện chính trị-văn hóa với quy mô chưa từng có, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Lễ diễu binh, diễu hành và các sự kiện văn hóa đặc biệt được tổ chức đã góp phần khơi dậy, phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cử tri, nhân dân quan tâm đến việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các chủ trương nêu trong Nghị quyết như thổi “luồng sinh khí mới” cho ngành Giáo dục, cho thấy bước ngoặt quan trọng trong tư duy, tầm nhìn và cách thức triển khai chính sách giáo dục, đào tạo; thể hiện sự quyết tâm và cam kết chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đã nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của đa số cán bộ, công chức và nhân dân khi bộ máy vận hành ổn định, thông suốt. Tuy nhiên, quá trình này cũng phát sinh một số khó khăn, vướng mắc.

Việc thực hiện thủ tục hành chính công nhiều nơi chưa đảm bảo, thiếu nguồn lực đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật số dẫn đến hệ thống cơ sở dữ liệu, hạ tầng mạng và phần mềm dùng chung chưa đồng bộ. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cấp còn hạn chế.

Quang cảnh kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngoài ra, cử tri, nhân dân cũng bày tỏ lo lắng diễn biến thời tiết bất lợi, mưa nhiều, kéo dài gây lũ lụt, sạt lở ở nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ, thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương; tình trạng hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc; biến động của thị trường vàng, thị trường ngoại hối; tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, lừa đảo thông qua hình thức đầu tư tài chính, đầu tư tiền ảo trái phép...

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo một số nội dung cử tri quan tâm hiện nay. Theo đó, các bộ, ngành liên quan xem xét ưu tiên hỗ trợ ngân sách, đặc biệt từ Trung ương, để đầu tư nâng cấp hạ tầng chuyển đổi số, trung tâm dữ liệu và nền tảng phục vụ chỉ đạo, điều hành; đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng chống chịu thiên tai, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, theo dõi sát sao diễn biến khí hậu và xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp để giúp giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá vàng và tỷ giá ngoại tệ; tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý tội phạm lừa đảo thông qua hình thức đầu tư tài chính, đầu tư tiền ảo trái phép./.

