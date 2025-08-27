Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp

Chiều 27/8, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã gặp mặt Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Cà Mau và tỉnh Đồng Tháp nhân dịp Đoàn tổ chức Chương trình “Về nguồn,” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ xúc động nhận được sự đón tiếp thân tình của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, được thăm Nhà Quốc hội nhân chuyến về nguồn, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Các đại biểu cho biết luôn quan tâm đến hoạt động của Quốc hội, của chính quyền địa phương để thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân. Qua đó, đánh giá cao tinh thần đổi mới, bản lĩnh trí tuệ và vai trò của Quốc hội trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, chuyến thăm đặc biệt có ý nghĩa trong không khí cả nước tự hào, phấn khởi hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Và đặc biệt hơn nữa là cuộc gặp mặt trọng thể, đầy ý nghĩa của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ vào sáng nay (27/8).

Ông Tạ Minh Tâm, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu. (Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN)

Nhấn mạnh đến những đổi mới trong công tác lập pháp của Quốc hội từ Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, đây là thời điểm Quốc hội, Chính phủ thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng. Theo đó trong mỗi kỳ họp, Quốc hội đã cho ý kiến và xem xét thông qua số lượng lớn các Luật và nghị quyết.

Để hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ này trong nhiệm kỳ, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã nỗ lực làm việc, đồng hành cùng Chính phủ trong việc thúc đẩy, khơi thông các nguồn lực phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan mong muốn và đề nghị, bằng tình cảm và trách nhiệm với Quốc hội, các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước; vận dụng kinh nghiệm quý báu có được trong quá trình công tác để đóng góp, hỗ trợ địa phương trong bối cảnh cả nước đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.../.

