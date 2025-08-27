Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), sáng 27/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng ta chủ trì cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội - những người đã đóng góp quan trọng, góp phần làm nên hành trình vẻ vang gần 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

Tham dự cuộc gặp mặt có: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương cùng 1.900 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Cuộc gặp mặt là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, là dấu mốc quan trọng đối với Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đồng chí Tổng Bí thư đối với những đóng góp to lớn, xuyên suốt của các thế hệ đại biểu Quốc hội trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để tri ân các thế hệ đại biểu Quốc hội, cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, lan tỏa khát vọng đổi mới, chung tay xây dựng một Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại - vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu quốc hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ đã phát biểu, chia sẻ cảm nghĩ về chặng đường phát triển đã qua, cũng như tình cảm sâu sắc và những mong muốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Quốc hội Việt Nam.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu bày tỏ sự xúc động, tự hào trước những thành tựu lớn lao của đất nước, trong đó có những bước phát triển nhanh, vững chắc kể từ khi Đảng ta quyết định đường lối Đổi mới từ Đại hội VI năm 1986 đến nay; phấn khởi và tự hào về những bước phát triển khá nhanh, vững chắc của Quốc hội.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ những năm qua, Quốc hội đã có nhiều bước tiến quan trọng trong việc thực hiện ba chức năng: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Về công tác lập pháp, theo nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, những năm đầu đổi mới (1986-1992), hệ thống luật còn khá sơ sài, thiếu rất nhiều luật, bộ luật, còn phải dùng nhiều pháp lệnh, thậm chí phải ban hành cả nghị định độc lập. Đến nay, nước ta đã có một hệ thống các luật, bộ luật tương đối đầy đủ trên các lĩnh vực đời sống xã hội; thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Về công tác giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội liên tục đổi mới, có nhiều bước phát triển quan trọng, chất lượng ngày càng cao, thể hiện rõ hơn vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước.

Kỹ thuật lập pháp và hoạt động giám sát cũng có những đổi mới, hoàn thiện, tiến bộ rất nhiều, nhất là trong điều kiện đang đẩy mạnh thực hiện công cuộc chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội số.

“Là một đại biểu Quốc hội hưu trí, tôi rất phấn khởi và tự hào về bước tiến dài, vững chắc của Quốc hội ta,” nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trong suốt 15 năm là đại biểu Quốc hội chuyên trách (khóa IX, khóa X, khóa XI), nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu nhận thấy Quốc hội luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Và hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp gặp gỡ các thế hệ đại biểu Quốc hội các khóa tiếp tục cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với Quốc hội.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy cao độ truyền thống của Quốc hội qua các thế hệ, toàn tâm toàn ý, quyết tâm cao, hoài bão lớn và luôn giữ tâm mình trong sáng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trên từng vị trí công tác. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức tác nghiệp trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần đưa hoạt động Quốc hội ngày càng tiến bộ, vững chắc.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó, thường xuyên quan tâm ủng hộ các hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh Đảng, Nhà nước dự. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Để Quốc hội tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vinh quang của các khóa trước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho rằng phải đảm bảo giữ vững vai trò lãnh đạo trực tiếp, duy nhất, toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với mọi hoạt động của Quốc hội.

Quốc hội, đại biểu Quốc hội phải chủ động tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện đường lối chính sách của Đảng; tham gia công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

“Mọi quyết định về luật pháp, thể chế, các quyết định quan trọng khác của Quốc hội phải xuất phát từ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, phù hợp với thực tiễn khách quan,” nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước nhấn mạnh.

Quốc hội cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giám sát, đặc biệt giám sát quyền lực, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tài sản công và ngân sách nhà nước; tổ chức sơ kết, tổng kết thực tiễn thực hiện chuyên đề trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội... góp phần xây dựng, hoàn thiện các quan điểm, chủ trương lớn của Đảng.

Theo nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Quốc hội và đại biểu Quốc hội phải luôn bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân. Mọi khó khăn, phức tạp ở cơ sở; mọi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân phải được tập hợp đến đại biểu Quốc hội và phải được Quốc hội xem xét tường tận. Quốc hội phải là trung tâm, mẫu mực về tập hợp Đại đoàn kết toàn dân tộc; không được bỏ quên bất cứ vùng nào và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vì vậy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho rằng Quốc hội phải luôn bám sát thực tiễn; đổi mới tư duy; phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo; chủ động nắm bắt, ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ hiện đại mới vào các hoạt động.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Quốc hội phải chủ động tích cực không ngừng hoàn thiện thể chế và tích cực tham gia toàn diện, sâu sắc vào quá trình sắp xếp lại các địa phương, bộ máy hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở với mục tiêu hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và các doanh nghiệp tốt nhất.

Tại cuộc gặp mặt, để tôn vinh các cá nhân đã có nhiều cống hiến, đóng góp vào quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam.”

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng trao Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trân trọng trao Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước đó, sáng 27/8, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan gian trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề “Quốc hội Việt Nam - 80 năm kế thừa và phát triển” do Văn phòng Quốc hội tổ chức.

Triển lãm giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng; góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cử tri, nhân dân về vị trí, vai trò và sứ mệnh của Quốc hội trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; đồng thời, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ đại biểu Quốc hội trong sự nghiệp phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Với khoảng 300 hình ảnh, tài liệu tiêu biểu, triển lãm gồm 3 phần: Phần 1: Từ Tổng tuyển cử đầu tiên đến Quốc hội hôm nay; Phần 2: Dấu ấn hoạt động của Quốc hội Việt Nam; Phần 3: Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội./.

