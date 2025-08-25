Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Cao Bằng

Chiều 25/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã gặp mặt Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa tỉnh Cao Bằng, đang tham gia chương trình "Về nguồn" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng bày tỏ mong muốn Trung ương, Quốc hội, Chính phủ quan tâm hơn nữa, đặc biệt có cơ chế, chính sách đặc thù và thực hiện nội dung đột phá về hạ tầng như thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Kạn-Cao Bằng… để tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Quốc hội các khoá tỉnh Cao Bằng tham gia chuyến về nguồn, thăm Nhà Quốc hội tại Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong không khí cả nước tự hào, phấn khởi hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết ngày 27/8 tới đây sẽ diễn ra buổi gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Đây là dịp để các đại biểu Quốc hội các khóa, trong đó có đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tìm hiểu sâu thêm về hoạt động của Quốc hội, là hoạt động về nguồn đầy ý nghĩa.

Thông báo những kết quả trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết với phương châm “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời," các cơ quan đang khẩn trương, tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV.

Quốc hội đã và đang thể hiện sự chia sẻ, đồng hành với Chính phủ để giải quyết những vấn đề căn bản về chính sách, pháp luật, góp phần đưa quyết sách đi vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua. Kinh tế của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực; hoạt động đối ngoại được tăng cường; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu triển khai thực hiện tốt việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bước đầu vận hành ổn định, bảo đảm phục vụ nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn và đề nghị các đại biểu Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong cử tri và nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng ủng hộ việc thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng đơn vị hành chính mới ngày càng phát triển, bền vững, giàu mạnh, văn minh, hiện đại...

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đồng thời bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, các đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Quốc hội và cử tri, giữa Trung ương và địa phương, tiếp tục có những đóng góp hiệu quả vào hoạt động chung của Quốc hội./.

