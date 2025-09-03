Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela

Trưa 3/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp Đoàn đại biểu Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) do Phó Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất ủng hộ Jesús German Faria Tortosa làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, sự tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Venezuela; cảm ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Venezuela đối với Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển hiện nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Đảng PSUV và Tổng thống Nicolas Maduro, thời gian qua, Đảng PSUV, Chính phủ Venezuela đã đạt được các thành tựu trong bảo đảm ổn định chính trị-xã hội; phòng, chống tham nhũng; cải thiện an sinh xã hội, phục hồi kinh tế; từ đó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tạo động lực tăng trưởng cho các hoạt động của doanh nghiệp cũng như kêu gọi đầu tư nước ngoài.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ di sản quan hệ hai nước do cố Tổng thống Hugo Chávez và các thế hệ lãnh đạo Việt Nam đã tích cực vun đắp, gây dựng; ủng hộ và tin tưởng Venezuela sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tiếp Đoàn đại biểu Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela. (Ảnh: Nguồn Báo Đại biểu Nhân dân)

Chia sẻ với những thách thức Venezuela phải đối mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với bản lĩnh cách mạng Bolivar, Đảng PSUV sẽ lãnh đạo nhân dân Venezuela vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, đóng góp cho phong trào cánh tả, tiến bộ tại khu vực Nam Mỹ và châu Mỹ Latinh.

Trong thời gian qua, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Venezuela đã có bước phát triển tốt đẹp, trong đó có đóng góp quan trọng của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai nước tăng cường trao đổi Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội nhằm tiếp tục cụ thể hóa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh.

Đồng thời, phối hợp thúc đẩy cơ quan lập pháp của hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực thi pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền; hoàn thiện thể chế phục vụ công cuộc phát triển của mỗi nước.

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đón các lãnh đạo cấp cao, Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sỹ trẻ, Nhóm Nữ nghị sỹ của Quốc hội Venezuela sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela. (Ảnh: Nguồn Báo Đại biểu Nhân dân)

Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương; ủng hộ và sớm phê chuẩn các văn kiện hợp tác song phương để từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hợp tác lâu dài, đặc biệt về kinh tế-thương mại, thuế quan, khuyến khích và bảo hộ đầu tư; giám sát triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước.

Tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân hai nước sinh sống, học tập, đầu tư và kinh doanh tại mỗi nước; tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi khách du lịch, sinh viên, các sự kiện văn hóa và thể thao; tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU); đẩy mạnh sự phối hợp ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm...

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã dành thời gian tiếp, Phó Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela Jesús German Faria Tortosa cho biết, sự tương đồng về chính trị, tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc đã tạo nên sự gắn kết trong quá khứ và mở ra hợp tác trong tương lai.

Trên cơ sở đó, Venezuela và Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước; đồng thời, tập trung thúc đẩy tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela mong muốn, các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư sản xuất, kinh doanh vào Venezuela ở các lĩnh vực có thế mạnh; khẳng định, Venezuela luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Venezuela./.

