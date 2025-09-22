Phó Thủ tướng: Chính phủ quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án

Ngày 22/9, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751) với lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, các đơn vị nhằm hoàn thiện dự thảo các báo cáo, tờ trình để báo cáo Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo, khẳng định Chính phủ rất quyết liệt trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số Ban, cơ quan của Đảng; Tòa án Nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết thực hiện ý kiến của đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo 751, đến nay, Bộ Tài chính đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, bao gồm: Dự thảo Tờ trình của Đảng ủy Chính phủ; dự thảo Báo cáo của Đảng ủy Chính phủ; Phụ lục tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo 751; Phụ lục kèm theo dự thảo Báo cáo của Đảng ủy Chính phủ và dự thảo Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị.

Cho rằng chủ trương rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng là một chủ trương lớn, rất đúng đắn của Đảng, được Chính phủ, Ban Chỉ đạo 751 quyết liệt thực hiện thời gian qua và đã đạt được những kết quả bước đầu rất tích cực, đại diện các bộ, ban, ngành nhấn mạnh chủ trương này phải được triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa bằng các giải pháp đồng bộ. Qua đó, đưa được một nguồn lực lớn vào nền kinh tế, phục vụ đắc lực cho mục tiêu tăng trưởng và phát triển, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm tới.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Các ý kiến cũng nhìn nhận nguyên tắc thực hiện là tích cực, khẩn trương tháo gỡ, nhưng phải đúng quy định, sát tình hình thực tiễn, thực tế địa phương; xử lý có tình, có lý, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhưng tuyệt đối không hợp thức hóa các sai phạm.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết Bộ Chính trị đã có kết luận quyết liệt chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn cho những dự án tồn đọng kéo dài để đưa vào nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần đổi mới của Nghị quyết số 68-NQ/TW. Thực hiện kết luận của Trung ương, Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội, Chính phủ đã tập trung tháo gỡ cho nhiều dự án.

Cảm ơn lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; Tòa án Nhân dân tối cao; Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Văn phòng Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương… có mặt đông đủ tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: “Các Bộ của Chính phủ đã họp nhiều lần, đã thống nhất trong phạm vi của Ban Chỉ đạo 751 và trong phạm vi của Chính phủ. Cuộc họp hôm nay nhằm thông tin đến các Ban Đảng, các cơ quan, đơn vị để có thông tin đầy đủ về vấn đề này để tham mưu cho Bộ Chính trị quyết định một chủ trương rất lớn. Đây là việc làm rất quan trọng trước khi báo cáo Bộ Chính trị.”

Đánh giá các ý kiến phát biểu rất sâu, sát thực tiễn khó khăn, vướng mắc của các dự án, Phó Thủ tướng cho biết Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, tờ trình và có báo cáo tiếp thu giải trình của Đảng ủy Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị.

Theo Phó Thủ tướng, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã thu được nhiều kết quả.

Một là, khơi thông được nguồn lực đất đai, tài chính rất lớn, đưa vào nền kinh tế. Cho đến nay, Chính phủ đã tháo gỡ theo thẩm quyền của mình và chỉ đạo các địa phương tháo gỡ khó khăn cho 1.154 dự án với tổng giá trị theo đăng ký đầu tư 675.000 tỷ đồng và hàng trăm ngàn ha đất bị đóng băng.

“Các dự án đưa vào nền kinh tế là đưa vào nguồn lực rất lớn để thúc đẩy kinh tế phát triển,” Phó Thủ tướng nêu rõ.

Kết quả thứ hai được Phó Thủ tướng đề cập là chống được lãng phí, điển hình như Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức “đắp chiếu” 10 năm nay, giờ tháo gỡ, giải quyết được lượng tài sản rất lớn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai diện tích 21ha, diện tích sàn 119.952m2, thuộc địa phận Hà Nam. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ba là, nhận diện được những bất cập của chính sách và thể chế, nhiều quy định không đúng, đặc biệt là các quy định về đất đai, đấu thầu, không liên thông với nhau. Từ nhận diện được các bất cập này để hoàn thiện chính sách.

Bốn là, thông qua tháo gỡ khó khăn cho các dự án, không hợp pháp hóa cho sai phạm. Theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, tất cả các trường hợp sai phạm đã được thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là bài học để chúng ta tiếp tục xử lý về sau.

Năm là, củng cố được niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp vào chủ trương, đường lối rất đúng đắn của Đảng.

Nhấn mạnh doanh nghiệp đang chờ đợi những quyết sách của Đảng, Nhà nước, theo Phó Thủ tướng, các vướng mắc được xử lý cho thấy tinh thần Chính phủ kiến tạo, Nhà nước đồng hành, lắng nghe doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tránh nguy cơ phá sản, giải quyết được công ăn việc làm, đồng thời cũng gỡ được khó khăn cho ngành ngân hàng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Phó Thủ tướng khẳng định tinh thần quyết tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án, những vướng chủ yếu là do trình tự thủ tục và quy định không hợp lý. Với kết quả thí điểm của Kết luận số 77 và Nghị quyết số 170, các địa phương đều đề nghị cho phép áp dụng mở rộng cơ chế này.

“Nghị quyết số 170 chỉ cho phép ở 5 tỉnh, thành phố. Đây là bước đi thận trọng, cần thiết để chúng ta có kinh nghiệm mở rộng ra quy mô toàn quốc,” Phó Thủ tướng nói và cho biết tổng kết việc thực hiện Kết luận số 77, Nghị quyết số 170 là rất quan trọng để mở rộng áp dụng theo đề nghị của địa phương, đáp ứng mong mỏi của nhân dân và chờ đợi của cộng đồng doanh nghiệp, cần phải làm rất khẩn trương.

Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến các cơ quan, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị; tin tưởng với cách làm chắc chắn, khoa học, rất thận trọng, có trao đi đổi lại, lắng nghe ý kiến các cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp, kiến nghị của người dân, chủ trương này sẽ thực hiện thành công, đưa được nguồn lực hàng triệu tỷ đồng vào nền kinh tế trong thời gian từ nay đến đầu năm tới./.

