Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm và tặng quà Tết tại An Giang

Phó Thủ tướng gửi tới cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Sáng 4/2, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, tặng 400 phần quà cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nghèo, cận nghèo, khó khăn và công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn ở An Giang.

Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá, An Giang đã nỗ lực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế-xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 đứng thứ 21 cả nước và thứ 4 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cao nhất trong 11 năm trở lại đây.

Đảng, Nhà nước luôn huy động sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị để cùng chăm lo, làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo.

Dịp Tết Giáp Thìn, Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 và Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và mới đây nhất, Thủ tướng đã ban hành Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 14/1/2024 về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của An Giang tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống "tương thân, tương ái," "nhường cơm, sẻ áo;" tổ chức nhiều hoạt động để mọi người dân đón Tết với tinh thần vui tươi, phấn khởi, tiết kiệm, an toàn.

Tỉnh vận động và giới thiệu các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ, tặng quà bằng nhiều hình thức thiết thực (tiền, gạo và hiện vật thiết yếu...) cho người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao mức sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Các cấp chính quyền tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm mặt hàng thiết yếu...

Chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, phối hợp với công đoàn cơ sở chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Công nhân, người lao động luôn đồng vai hiệp lực với lãnh đạo công ty, vì vậy phải ghi nhận, khen thưởng để tri ân, tạo động lực để họ an tâm làm việc.

Các doanh nghiệp xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp; góp phần xây dựng An Giang ngày càng phát triển văn minh hiện đại.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn anh chị em công nhân sau những ngày đón Tết đầm ấm cùng gia đình sẽ trở lại gắn bó với doanh nghiệp, hăng say lao động sản xuất; phát huy tính năng động, sáng tạo vì sự phát triển của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và vì lợi ích của chính bản thân mình.

Phó Thủ tướng đề nghị người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bài trừ các tệ nạn xã hội có thể phát sinh trong dịp Tết, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông; khuyến khích chủ động tố giác các tệ nạn xã hội, hành vi tiêu cực để lực lượng chức năng kịp thời vào cuộc điều tra, xử lý...

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Hai. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết: Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Hai (phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên); Thượng tướng Bùi Văn Huấn (phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên), nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam; gia đình ông Nguyễn Hoàng Việt, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang; gia đình ông Phan Văn Sáu, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang (phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên).

Tại các nơi đến thăm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của các gia đình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc./.