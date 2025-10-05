Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 11 tại Lào Cai

Ngày 5/10, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại bão số 10 và phương án ứng phó với cơn bão số 11 (bão Matmo) tại tỉnh Lào Cai.

Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương.

Đoàn đã kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại bão số 10 ở xã Việt Hồng; thăm, động viên, tặng quà hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn Văn Ngọc (bản Chao, xã Việt Hồng) có nhà bị cuốn trôi và sập đổ hoàn toàn; thăm, tặng quà tại Trạm Y tế xã Việt Hồng.

Đồng thời, đoàn dự chương trình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng xe máy cho 13 xã của tỉnh bị thiệt hại do bão số 10 và 2 xe máy cho cán bộ y tế tại Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống nhân dân; chia sẻ những mất mát, thiệt hại mà người dân gánh chịu sau bão.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp thăm hỏi, động viên người dân xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng do cơn bão số 10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ luôn quan tâm, sẻ chia và sẽ có giải pháp cụ thể để hỗ trợ các hộ dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Trong lúc khó khăn này, mong bà con tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, cùng nhau vượt qua thử thách.

Theo báo cáo của xã Việt Hồng, hoàn lưu sau bão số 10 đã làm 1 người chết; 14 hộ bị thiệt hại về nhà ở, trong đó có 3 nhà bị sập đổ, 7 nhà bị hư hỏng nặng, 4 nhà bị tốc mái, 39 hộ phải di dời khẩn cấp.

Xã có trên 100ha lúa bị thiệt hại, mất trắng, nhiều gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi, hàng trăm ha thủy sản bị thiệt hại cùng hàng chục điểm giao thông bị sạt lở và nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng. Ước thiệt hại là gần 48 tỷ đồng.

Xã Việt Hồng đã huy động toàn lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả; thực hiện công tác di dời, bố trí chỗ ở cho các hộ bị ảnh hưởng; kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ các hộ bị ảnh hưởng. Đồng thời, xã huy động lực lượng tổ chức thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phun hóa chất khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Đoàn công tác kiểm tra Công trình Thủy điện Thác Bà tại xã Thác Bà; làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 11 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn của công ty đã có phương án ứng phó bão số 11 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, các đơn vị trong công ty triển khai thực hiện. Đơn vị chủ động vận hành xả điều tiết nước qua đập tràn để hạ mực nước hồ chứa, tăng dung tích đón lũ.

Công ty thực hiện tăng lưu lượng xả để đưa dần mực nước về dưới cao trình 57m; cụ thể, tăng lưu lượng xả từ 17 giờ ngày 4/10 với 2 cửa xả mặt; lưu lượng xả qua tràn 1378m3/s, lưu lượng qua tổ máy 290 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 1.677 m3/s.

Thời điểm hiện tại, mực nước hồ ở cao trình 57,02m (lúc 11 giờ ngày 5/10) và tiếp tục xuống. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu thiên tai của tỉnh Lào Cai.

Phó Thủ Chính phủ đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, huy động sức dân cùng với lực lượng vũ trang khẩn trương khắc phục hậu quả, chủ động ứng phó các tình huống có thể xảy ra trong bão số 11 sắp tới; thực hiện tốt công tác dự báo, phòng, chống thiên tai và có biện pháp tăng cường điều kiện cơ sở, vật chất cho các lực lượng hỗ trợ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; đảm bảo hậu cần, điều kiện sinh hoạt, ăn ở cho các lực lượng và người dân.

Mặt khác, tỉnh cần có kịch bản dự báo, ứng phó cụ thể giúp tình hình bớt phức tạp; sớm triển khai đưa nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp, các nhà tài trợ hỗ trợ nhân dân; xây dựng phương án xây dựng các điểm phòng, chống sạt lở và theo dõi, điều tiết kịp thời công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai tại các địa phương trong tỉnh. Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà sớm có phương án kỹ thuật, xây dựng đập để dự phòng xả lũ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ Trần Hồng Hà, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn khẳng định tỉnh triển khai ngay các chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Trước mắt, tỉnh tập trung mọi nguồn lực, huy động hệ thống chính trị khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, nhất là hỗ trợ kịp thời các hộ dân có nhà bị sập, trôi đổ, đảm bảo không để người dân bị thiếu thốn.

Song song đó, tỉnh chủ động xây dựng phương án ứng phó với bão số 11, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, lực lượng, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ," bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của nhân dân./.

Ứng phó bão số 11: Các địa phương khẩn trương chuẩn bị phương án phòng chống Trước diễn biến phức tạp của bão số 11 - Matmo, người dân và chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp khẩn trương, chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho nhân dân và tàu thuyền trên địa bàn.