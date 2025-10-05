Lực lượng vũ trang khẩn cấp sẵn sàng ứng phó với bão số 11

Ngày 5/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác Bộ Quốc phòng, đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo khẩn cấp công tác phòng, chống bão số 11 tại tỉnh Quảng Ninh.

Đây là động thái cho thấy sự quyết liệt của Bộ Quốc phòng trong bối cảnh Quảng Ninh vừa khắc phục hậu quả bão số 10, vừa phải ứng phó với bão mới.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã thiết lập hệ thống 5 sở chỉ huy (1 sở thường xuyên, 4 sở tiền phương) để ứng phó bão.

Thượng tướng yêu cầu nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là tăng cường bảo đảm an toàn trên hướng biển trước khi bão số 11 đổ bộ, đồng thời quán triệt các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo, tỉnh Quảng Ninh đã huy động gần 4.200 cán bộ, chiến sỹ và 68 phương tiện (xuồng, xe đặc chủng) sẵn sàng cơ động. Các đơn vị trên địa bàn đã duy trì nghiêm chế độ trực 100% quân số, sẵn sàng ứng cứu và xử lý tình huống.

Tính đến trưa 5/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết đã thông báo cho gần 4.200 tàu thuyền biết tình hình bão và yêu cầu toàn bộ phải vào bờ tránh trú.

Các công tác ứng phó trọng điểm khác đang được địa phương triển khai đồng bộ, bao gồm: Tổ chức thông tin về bão đến cộng đồng, rà soát nơi di dời người dân, khu neo đậu tàu thuyền, các công trình đang thi công, khu du lịch ven biển. Đặc biệt chú trọng rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở; tổ chức nạo vét hệ thống thoát nước đô thị, kênh mương, cắt tỉa cây cành. Các đơn vị ngành Than đã chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực ứng phó với tình huống mưa lớn trên các khai trường, hầm lò, và sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.

Liên quan đến phòng chống cơn bão số 11, hiện nay lực lượng vũ trang trong tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó bão.

Các đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương rà soát hệ thống lán, trại của các đơn vị thi công các công trình xây dựng dân sự trên địa bàn và số lượng tàu, thuyền của địa phương; kiên quyết không để cho người dân ở lại trên tàu, thuyền, lồng, bè và các lán trại ở những khu vực có nguy cơ xảy ra mất an toàn (sát chân đồi, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt).

Trung tá Nguyễn Hà Tuyên-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quảng Đức, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông tin trước diễn biến phức tạp của bão số 11, ngày 4/10, Đồn Biên phòng Quảng Đức thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Đến nay đã kêu gọi được 1.101 phương tiện /3.225 thuyền viên về nơi tránh trú.

Tại đồn Biên phòng Đảo Trần (đóng quân trên đặc khu Cô Tô) đã tổ chức 5 lượt tổ/6 lượt xe điện/2 lượt xuồng/60 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn thôn Trần tuyên truyền, kêu gọi và hướng dẫn 31 phương tiện/67 thuyền viên đang neo đậu quanh khu vực đảo chủ động di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Cán bộ, chiến sỹ đã trực tiếp đến từng hộ dân, từng lồng bè để kiểm tra, nhắc nhở và hỗ trợ bà con chằng chống nhà cửa, gia cố các công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng do gió lớn, sóng mạnh.

Bên cạnh đó, đơn vị đã huy động lực lượng giúp nhân dân chằng, chống nhà dân; di chuyển, kêu gọi các lồng bè nuôi trồng thủy sản cùng các người dân lên bờ và vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi trú tránh an toàn.

Đồn Biên phòng Cô Tô đã bắn 12 quả pháo hiệu kêu gọi 325 tàu thuyền cùng các ngư dân vào nơi tránh trú.

Hiện trên địa bàn còn 12 khách du lịch Việt Nam và 6 khách du lịch nước ngoài đang ở lại đảo do không còn tàu được cấp phép rời cảng.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Trà Cổ tuần tra, kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão. (Nguồn: TTXVN phát)

Tại Đồn Biên phòng Trà Cổ (Quảng Ninh) đến nay đã hoàn tất việc kêu gọi và di dời toàn bộ 872 phương tiện (tàu, thuyền, bè mảng) cùng người dân vào nơi tránh trú an toàn, chính thức không còn phương tiện nào hoạt động trên biển tại khu vực quản lý trước bão số 11.

Trung tá Lục Chinh Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị tổ chức 16 lượt cán bộ chiến sĩ tuyên truyền, đưa thành công tất cả phương tiện (bao gồm tàu thuyền địa bàn, tàu ngoại tỉnh và 387 bè nuôi trồng hải sản) vào neo đậu an toàn.

Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động triển khai nghiêm túc kế hoạch phòng chống bão, hoàn tất việc chằng chống doanh trại, kho tàng, di dời vật chất, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm, thuốc quân y và củng cố hệ thống thông tin liên lạc; duy trì chế độ trực 100%, theo dõi sát diễn biến bão và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập 1 sở chỉ huy thường xuyên tại trụ sở; thành lập 4 sở chỉ huy phía trước (tại địa bàn Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1- Quảng Hà, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2- Bình Liêu, Ban Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4- Hạ Long, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5- Quảng Yên) để sẵn sàng ứng phó với bão số 11./.

Chiều tối 5/10, bão số 11 sẽ vào Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió giật cấp 15 Tiến sỹ Mai Văn Khiêm cho biết theo dự báo, khoảng chiều tối nay, bão số 11 (Matmo) sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ nước ta với cường độ cấp 12, giật cấp 15.