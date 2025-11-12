Multimedia

Phòng ngừa bệnh viêm phổi cho người cao tuổi trong mùa lạnh

Phòng ngừa viêm phổi cho người cao tuổi trong mùa lạnh đóng vai trò quan trọng giúp giảm nguy cơ nhập viện và tử vong do bệnh lý hô hấp cho người trong nhóm tuổi này.

vna-potal-ngay-the-gioi-phong-chong-viem-phoi-1211-phong-tranh-viem-phoi-o-nguoi-cao-tuoi-trong-mua-lanh-8401677-1.jpg

Mùa lạnh là thời điểm nhiều bệnh lý ở người cao tuổi dễ tái phát hoặc trở nặng. Trong đó, viêm phổi là nguyên nhân hàng đầu gây nhập viện và tử vong. Không khí lạnh, khô khiến niêm mạc đường hô hấp bị kích thích, phản xạ ho yếu, đờm khó khạc nên dễ nhiễm khuẩn. Khi thời tiết chuyển lạnh, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh do giảm sức đề kháng và rối loạn điều hòa thân nhiệt.

(TTXVN/Vietnam+)
#viêm phổi #người cao tuổi #phòng bệnh #mùa lạnh #sức khỏe
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó chịu, tê bì chân tay..., người bệnh lưu ý giữ ấm cơ thể ngay, đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, không tự ý mua thuốc uống. 

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/8/1980-9/8/2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận

Sáng 10/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.