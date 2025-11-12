Phòng ngừa bệnh viêm phổi cho người cao tuổi trong mùa lạnh

Phòng ngừa viêm phổi cho người cao tuổi trong mùa lạnh đóng vai trò quan trọng giúp giảm nguy cơ nhập viện và tử vong do bệnh lý hô hấp cho người trong nhóm tuổi này.

Mùa lạnh là thời điểm nhiều bệnh lý ở người cao tuổi dễ tái phát hoặc trở nặng. Trong đó, viêm phổi là nguyên nhân hàng đầu gây nhập viện và tử vong. Không khí lạnh, khô khiến niêm mạc đường hô hấp bị kích thích, phản xạ ho yếu, đờm khó khạc nên dễ nhiễm khuẩn. Khi thời tiết chuyển lạnh, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh do giảm sức đề kháng và rối loạn điều hòa thân nhiệt.