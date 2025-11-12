Phòng ngừa bệnh viêm phổi cho người cao tuổi trong mùa lạnh

Mùa lạnh là thời điểm nhiều bệnh lý ở người cao tuổi dễ tái phát hoặc trở nặng. Trong đó, viêm phổi là nguyên nhân hàng đầu gây nhập viện và tử vong. Không khí lạnh, khô khiến niêm mạc đường hô hấp bị kích thích, phản xạ ho yếu, đờm khó khạc nên dễ nhiễm khuẩn. Khi thời tiết chuyển lạnh, người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao mắc các bệnh do giảm sức đề kháng và rối loạn điều hòa thân nhiệt.
Tình trạng viêm có thể gây khởi phát ung thư phổi ở giai đoạn sớm
Việc xác định viêm là yếu tố khởi phát chủ đạo thay đổi hiểu biết về cơ chế bệnh học và mở đường cho các biện pháp phòng ngừa chủ động, giúp phát hiện, điều trị sớm hơn trước khi bệnh tiến triển.