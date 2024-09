Quảng Nam: Nhiều tuyến đường ở thành phố Tam Kỳ bị ngập nước do mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới ngày 18/9 đã gây mưa to tại Huế. Hình ảnh do bạn đọc cung cấp cho thấy mưa to và gió lớn khiến các phương tiện gần như không thể đi lại trên cầu Vinh Hiền, huyện Phú Lộc.